COURT: 23 people facing Yeppoon Magistrates Court today

EACH week any number of people appear in Yeppoon courts on a range of different charges.

Here is the list of 23 people appearing in Yeppoon Magistrates Court today, Thursday March 19.

Blair, Nicole Shirley, room 1, 9AM

Bunkovic, Alan Peter, Mr, room 1, 9AM

Davenport, Ivan Mark, Mr, room 1, 9AM

Geissmann, Buster Buck, room 1, 9AM

Haydock, Matthew Isaac, room 1, 9AM

Healy, Jacob, room 1, 9AM

Horton, Trent John, room 1, 9AM

Hughes, Joel Robert, room 1, 9AM

Lodwick, Christine Margaret, room 1, 9AM

Mahoney, Rebekah Anne, room 1, 9AM

Marks, David Stewart, Mr, room 1, 9AM

Mccamley, Russell Edward Graham, room 1, 9AM

Mcdonald, Joshua Luke, room 1, 9AM

Mclarty, Steven Ronald, Mr, room 1, 9AM

Moule, Steven Joseph, room 1, 9AM

Murphy, Stephen David, Mr, room 1, 9AM

Nichols, Stephanie Maurece, room 1, 9AM

Pitt, Phillip Henry Mark, room 1, 9AM

Roberts, Dwayne John, room 1, 9AM

Sorrensen, Dayle William, room 1, 9AM

Steedman, Sharron Maree, room 1, 9AM

Wheaton, Chelsee Gwendolyn, Miss, room 1, 9AM

Whittingham, Thomas, room 1, 9AM