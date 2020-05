COURT: 25 people facing Rockhampton Magistrates Court today

EACH day any number of people appear in Rockhampton courts on a range of different charges.

Here is the list of 25 people appearing in Rockhampton Magistrates Court today, Monday May 25.

Anderson, Evander Johasha, room 1, 9AM

Bamford, Andrew Arthur, room 1, 9AM

Bennett, Nathan John, room 1, 8.30AM

Bridgeman, Jelisa Elizabeth, room 1, 8.30AM

Carbine, Jeremiah, room 1, 9AM

Carlo, Jessica Skye, Miss, room 1, 9AM

Deppeler, Troy Jonahton, room 1, 8.30AM

Hassall, David Matthew, room 3, 10AM

Jacobs, Dianne Edwina, Mrs, room 3, 10.30AM

Jarvis, Raymond Stephen, room 3, 10.30AM

Kime, Hayden George, room 1, 9AM

Kuhn, Dallas John, room 1, 8.30AM

Mimi, David Eugene, room 1, 9AM

Oakley, Prince Edgar, room 1, 9AM

O’Neill, Albert Thomas, room 1, 9AM

Palmer, Brenton David Leonard, Mr, room 1, 9AM

Porteous, Rebecca Anne, Miss, room 1, 8.30AM

Richardson, Norris Dennis Brian, room 3, 10AM

Richardson, Roy Micheal Yoren, Mr, room 3, 10.30AM

Richardson, Sharnelle Alma, room 1, 8.30AM

Schlapfer, Michael David, room 1, 9AM

Solomon, Matthew Rex Moses, room 1, 9AM

Sunley, Edward Craig, room 1, 9AM

Taylor, Paul Stacey, room 1, 9AM

Van Den Hoek, Kaz Hubutus, Mr, room 1, 9AM