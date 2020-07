COURT: 28 people facing Yeppoon Magistrates Court today

EACH week any number of people appear in Yeppoon courts on a range of different charges.

Here is the list of 28 people appearing in Yeppoon Magistrates Court today, Thursday July 2.

Bourke, Richard Anthony, room 1, 9AM

De Landelles Barnicoat, Cody Lee, Mr, room 1, 9AM

Donnollan, Wayne John, room 1, 9AM

Felhaber, Matthew John, Mr, room 1, 9AM

Geissmann, Buster Buck, room 1, 9AM

Gill, Nicole Pamela, Mrs, room 1, 9AM

Healy, Jacob, room 1, 9AM

Howard, William Francis, Mr, room 1, 9AM

Hutton, Jackson Paul, Mr, room 1, 9AM

Jaques, Riley Lindsay, room 1, 9AM

Jones, Gregory Clifford, Mr, room 1, 9AM

King, Newton Robert, Mr, room 1, 9AM

Knickel, Levi Warren, Mr, room 1, 9AM

Kulasegaram, Jennifer Ellen, room 1, 9AM

Lawson, Karma Jane, Mrs, room 1, 9AM

Macpherson, Scott James, Mr, room 1, 9AM

Mccamley, Russell Edward Graham, room 1, 9AM

Mcdonald, Joshua Luke, room 1, 9AM

Mclarty, Steven Ronald, Mr, room 1, 9AM

Mcquilty, Kel, room 1, 9AM

Munns, Joel William, room 1, 9AM

Pearce, Calum Wayne, Mr, room 1, 9AM

Povey, Navajo Nikora, room 1, 9AM

Sigvart, Kaylene Iris, room 1, 9AM

Stephens, Ross Wayne, Mr, room 1, 9AM

Taylor, Kieren Ashley, room 1, 9AM

Thompson, Brooke Haidee, Miss, room 1, 9AM

Williams, Ivy-Pearl, room 1, 9AM