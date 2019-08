COURT: 36 people facing Rockhampton Magistrates Court today

EACH day a number of people appear at Rockhampton courts, on a range of different charges.

Here is a list of the 36 people appearing in Rockhampton Magistrates Court today.

Bennett, Nathan John, room 1, 8.30AM

Blanch, Christopher Lee, Mr, room 3, 9AM

Blucher, Reece Douglas, Mr, room 3, 9AM

Bowen, Joan Francis, room 3, 2PM

Bowen, Joan Francis, room 1, 2PM

Brannelly, Peter John Patrick, room 3, 9AM

Burns, Clinton John, room 3, 9AM

Burns, James Robert George, room 3, 9AM

Clark, Daniel John, room 3, 2PM

Cooke, Collin John, room 3, 9AM

Costelloe, Boaz Michael, room 3, 9AM

Coyle, Matthew John, Mr, room 3, 2PM

Daniels, Tama Arohanui Vernon, room 3, 2PM

Donnollan, Wayne John, room 3, 2PM

Doyle, Elizabeth Angela, room 3, 9AM

Gabbert, Jorden Tre, room 3, 9AM

Green, Peter James, room 3, 9AM

Hadley, Paul William, room 3, 9AM

Hamill, Daniel Mark, Mr, room 3, 9AM

Hargreaves, Brett Leslie, room 3, 2PM

Hill, Justine Sandra Kathlene, Miss, room 3, 9AM

Mcmahon, Liam Thomas, room 3, 9AM

Mills, Geoffrey Lucas, Mr, room 3, 9AM

O'Donohue, Caleb Kye, room 3, 9AM

Oram, Jermaine Leroy, room 1, 9AM

Quinn, Amy Marie, room 3, 2PM

Rach, Joanne Marie, Miss, room 3, 9AM

Rakena, John Andrew, room 3, 9AM

Richards, Troy Thomas, Mr, room 1, 8.30AM

Riley, Dylan John, room 3, 9AM

Saunders, Steven Glenn, Mr, room 1, 9AM

Tiers, Dorothy Constance, room 3, 9AM

Turnbull, Mitchell, room 3, 9AM

Turner, Norton John, room 3, 2PM

Warner, Zacchus Norman, room 3, 9AM

Wigginton, Troy Eric, Mr, room 3, 9AM