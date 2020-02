COURT: 38 people facing Rockhampton Magistrates Court today

EACH day any number of people appear in Rockhampton courts on a range of different charges.

Here is the list of 38 people appearing in Rockhampton Magistrates Court today, Thursday February 13.

Abel, Lynessa Michell, room 1, 8.30AM

Andersen, Steven Anthony, room 3, 2PM

Armstrong, Andrea Tracy, room 3, 9AM

Armstrong, William Noel, room 3, 9AM

Auda, Jermaine William, room 3, 2PM

Bird, Jason Steven, room 3, 9AM

Bligh, Stanley Nicholas, room 3, 2PM

Brown, Malcolm Brian William, room 3, 9AM

Cochrane, Chantelle Simone, Miss, room 1, 9AM

Cochrane, Chantelle Simone, Miss, room 3, 9AM

Conlon, Cheyenne Hope, room 3, 2PM

Davison, Jonathon Andrew, room 3, 9AM

De Bruyn, Casey Troy, room 3, 2PM

Doak, Myron Isiah, room 3, 9AM

Dynevor, Denzel, room 3, 9AM

Evans, Jeremy Kevin, Mr, room 3, 2PM

Freeman, Mariah Wynetta, Miss, room 3, 9AM

Graham-Beckett, Kenny Christopher, room 3, 9AM

Hawke, Wesley Alan, Mr, room 3, 9AM

Himstedt, Clarence Joseph, room 3, 9AM

Hinga, Karen Michalle, Mrs, room 3, 9AM

Holt, Murrin-Jalee, room 3, 9AM

Hopgood, Lacey Jade, room 1, 8.30AM

Ingui, Lonnie Wagui, room 3, 2PM

Jealous, Travis Ian, room 3, 9AM

Liolevave, Amanda Gaye, room 3, 9AM

Mack, Lathanuel James, room 3, 9AM

Mcarthur, Zane Robert, Mr, room 3, 9AM

Moran, Christopher David Feikema, Mr, room 3, 9AM

Mundraby, Johnson Alfred, room 3, 2PM

Priestley, Anthony Brian, Mr, room 3, 9AM

Proud, Kathleen Rose, Miss, room 3, 9AM

Proud, Kathleen Rose, Miss, room 1, 8.30AM

Roe, Adrian Francis John, Mr, room 3, 9AM

Ryder, Peter David John, Mr, room 3, 2PM

Slade, Mitchell Lawrence, room 3, 2PM

Smith, Roxanne Geraldine, room 1, 9AM

Wellman, Jason Lloyd, room 3, 9AM