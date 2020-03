COURT: 40 people facing Rockhampton Magistrates Court today

EACH day any number of people appear in Rockhampton courts on a range of different charges.

Here is the list of 40 people appearing in Rockhampton Magistrates Court today, Friday March 20.

Allison, Alexander Christian, room 1, 9AM

Arnold, Katrina Ann, room 1, 9AM

Baker, Bradley Andrew, room 1, 9AM

Brown, Lauchlan Alexander, room 3, 10AM

Buckholz, Gregory Norman, room 1, 8.30AM

Comyn, Damien Lance, room 1, 8.30AM

Corbin, Michael Anthony, Mr, room 1, 8.30AM

Cox, Jamie John, Mr, room 1, 8.30AM

Dale, Leisha Deborah Anne, room 1, 9AM

Dalle Cort, Gildo Christopher, room 1, 9AM

De Blaauw, Matthew Peter, room 1, 9AM

Doyle, Ryan Paul, room 1, 9AM

Graham-Beckett, Kenny Christopher, room 3, 10AM

Hawke, Wesley Alan, Mr, room 3, 10AM

Heumiller, Frederick Thomas John, Mr, room 1, 8.30AM

Horwell, John Kelvin, room 1, 8.30AM

Hutchinson, Anthony John, room 1, 9AM

Kershaw, Jarod Colby, Mr, room 1, 9AM

Kupfer, Paganne Michelle, Miss, room 1, 9AM

Lord, Rhys, room 1, 9AM

Mcgregor, Shania Joan, Miss, room 1, 8.30AM

Mcintosh, Greggory Noel, room 1, 8.30AM

Mcleod, William James, room 1, 9AM

Micallef, Nathan Daniel, Mr, room 1, 9AM

Miller, Christopher Lloyd, Mr, room 1, 8.30AM

Mundraby, Shadrach Jason, room 1, 9AM

O’Brien, Jessica Lee, room 3, 10.30AM

Oram, Samantha Rose, room 1, 8.30AM

O’Rourke, Joshua James, room 1, 9AM

Pettett, Jayson Andrew, room 1, 8.30AM

Purcell, Dylan-Lee, Mr, room 1, 9AM

Rodgers, Nicholas Peter, Mr, room 1, 8.30AM

Rodgers, Nicholas Peter, Mr, room 1, 9AM

Skeen, Nerida Rose, room 1, 9AM

Smith, Andrew James, Mr, room 1, 9AM

Stevenson, Karen Joy, room 3, 10.30AM

Svensen, Cheynne Troy, Mr, room 1, 8.30AM

Tobane, William John, Mr, room 1, 9AM

Webster-Scott, Alexander Jordan, room 3, 10.30AM

Weeks, Christopher William, room 1, 9AM