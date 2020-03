COURT: 43 people facing Rockhampton Magistrates Court today

EACH day any number of people appear in Rockhampton courts on a range of different charges.

Here is the list of 43 people appearing in Rockhampton Magistrates Court today, Thursday March 26.

Ansford, Stephen James, room 3, 9AM

Barney, Kym Hayden, room 1, 9AM

Bart, Tiana Louise, room 1, 9AM

Brailey, Nathan Andrew, room 1, 9AM

Cooke, Bradley John, room 3, 2PM

Darken, Selwyn, room 1, 9AM

Davison, Jonathon Andrew, room 3, 2PM

De Bruyn, Casey Troy, room 3, 2PM

Dunn, Tristen Ronald, room 3, 9AM

Dunn, Tristen Ronald, room 1, 9AM

Filho, Marcelino Oliveira De Souz, room 1, 9AM

Filho, Marcelino Oliveira De Souz, Mr, room 1, 9AM

Flower, David John, Mr, room 3, 2PM

Fuller, Theresa Michelle, room 1, 9AM

Goltz, Mervyn Dwayne, room 1, 9AM

Hooper, Dakota Alison, room 1, 9AM

Hopgood, Lacey Jade, room 3, 9AM

Hopgood, Louis Daniel, Mr, room 1, 9AM

Kelly, Reece Glen, room 1, 9AM

Kreusler, Justine Maree, Mrs, room 3, 9AM

Lucht, Joel Francis, Mr, room 1, 9AM

Meiers, Michael Donald, room 3, 2PM

Mitchell, Kimberley Ruth, room 3, 2PM

Newman, Kyla Jean Stratford, room 3, 9AM

Payne, Dylan Lachlan, Mr, room 3, 9AM

Pearce, Nathan James, room 2, 9AM

Plummer, Baden John, room 3, 2PM

Proctor, Terrie-Lee L, Ms, room 3, 9AM

Rankin, Jaydan Joseph, room 3, 9AM

Roberts, Dale Lewis Murray, room 1, 9AM

Roberts, Dale Lewis Murray, room 3, 9AM

Sawtell, Michael William, Mr, room 2, 10AM

Smith, Daniel Fredrick, room 2, 10AM

Smith, Jordan John, room 2, 9AM

Smith, Jordan John, room 1, 9AM

Stephens, Kerri Ann, room 1, 9AM

Symonds, Joshua Peter, Mr, room 1, 9AM

Urquhart, Nikita Elizabeth, room 1, 9AM

Warcon, Demi Leigh, room 1, 9AM

Wegener, Wayne Keith, room 1, 9AM

Wenck, Mitchell Graham, room 3, 2PM

Widgell, Daniel Cecil, room 3, 2PM

Williams, Ashley Ryan, Mr, room 2, 10AM