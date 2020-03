COURT: 45 people facing Rockhampton Magistrates Court today

EACH day any number of people appear in Rockhampton courts on a range of different charges.

Here is the list of 45 people appearing in Rockhampton Magistrates Court today, Tuesday March 31.

Atto, Luke Michael, Mr, room 1, 9AM

Barnes, Kylie Rebecca, Ms, room 1, 9AM

Bassett, Ann, room 3, 2PM

Bingham-James, Jessie Allana Storm, Miss, room 1, 9AM

Body Corporate For Raymond Place Community Titles, room 3, 2PM

Collins, James Henry C J, room 1, 8.30AM

Collins, Ryan Mark, room 3, 2PM

Comollatti, Quentein Boyd, room 3, 2PM

Curry, Anthony James, room 1, 9AM

Davis, Terri-Maree Alice, Mrs, room 1, 8.30AM

Dean, Colin, room 3, 2PM

Forden, Clinton John, room 3, 2PM

Graham, Rodney Malcolm, Mr, room 1, 9AM

Harrison, Avarna-Lee, Miss, room 1, 9AM

Harwood, Dylan James, room 3, 2PM

Hudson, Jacob Andrew, Mr, room 1, 9AM

Huff, Cameron Troy, room 2, 9AM

Huttley, Debra A, room 3, 2PM

Labrada, Osvaldo Borges, room 3, 2PM

Mackie, Rachel Mary, room 3, 2PM

Mejia, Denson, room 3, 2PM

Moore, Ron, room 3, 2PM

Muir, Brodie Anthony, room 1, 9AM

Munchow, Aaron Stanley, room 1, 9AM

Nash, Felicity Ellen, room 3, 2PM

Nel, Albert Johann, Mr, room 1, 9AM

Niki, Shannon Marcia, room 3, 2PM

Offord, Emma-Louise, room 3, 2PM

O’Neill, Albert Thomas, room 1, 8.30AM

Pennell, Christopher Allan, room 3, 2PM

Roberts, Steven Kenneth, room 3, 2PM

Robinson, Taylor James, room 1, 9AM

Salmond, Jan Amanda, room 3, 2PM

Sarjack Pty Ltd, room 3, 2PM

Sengstock, Josie Maree, room 3, 2PM

Sigvart, Ryan Robert, room 1, 9AM

Slattery, Bradley Scott, room 3, 2PM

Smith, Grant Lee, room 1, 9AM

Solar, John, room 1, 9AM

Spanner, Elizabeth Ann Margaret, room 1, 9AM

Sue, Brian James, room 1, 9AM

Sullivan, Charles Alister, Mr, room 1, 8.30AM

Toby, Brian Joseph, room 3, 2PM

Weldon, Sonia Marie, room 3, 2PM

White, Chaz Patrick, room 3, 2PM