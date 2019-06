COURT: 47 people facing Rockhampton Magistrates Court today

EACH day a number of people appear at Rockhampton courts, on a range of different charges.

Here is a list of the 47 people appearing in Rockhampton Magistrates Court today.

Adams, Christopher Owen Charles, room 2, 9AM

Adams, Zane Robert Paul, room 3, 9AM

Armstrong, Ian Robert, Mr, room 3, 2PM

Barard Management Pty Ltd, room 2, 9AM

Braniff, Geoff Paul, room 3, 9AM

Bryant, Jeffrey James, Mr, room 3, 9AM

Carll, Patrick Oliver, room 3, 9AM

Carvosso, Dean Graham, Mr, room 3, 9AM

Chapman, Owen James Irwin, room 3, 9AM

Chelo, Stephen Joseph, room 2, 9AM

Chisholm, Craig John, room 3, 2PM

Christian, Shakur Leith, room 3, 2PM

Cunningham, Kevin John, room 3, 9AM

De Bruyn, Casey Troy, room 1, 8.30AM

Delinecort, Brettni-Ann Josephine, room 1, 9AM

Dixon, Jacob Daniel, Mr, room 2, 9AM

Fielding, Anthony David, room 2, 9AM

Fraser, Rhys Cambridge, Mr, room 1, 9AM

Grentell, Anthony Paul, room 3, 2PM

Hansen, Michael Frederick, room 3, 2PM

Hoffmann, Ashley John Kym, Mr, room 3, 2PM

Holt, Charles Robert, room 1, 2PM

Hoy, Ricky Lee, room 3, 2PM

Hutchen, Jodie Louise, Miss, room 3, 9AM

Jones, Brent Nathan, Mr, room 3, 2PM

Lee, Jacqueline Amy, Miss, room 3, 9AM

Mcneil, Brodie Allan, Mr, room 3, 9AM

Murphy, Raymond Bruce, room 3, 9AM

Murray, John Frederick, room 3, 9AM

Newland, Daniel Scott, Mr, room 3, 9AM

Oakley, Andrew Peter Cameron, room 1, 9AM

O'Mara, Don-Geoffery Wylie, Mr, room 3, 9AM

Pedersen, Anthony Reginald, room 1, 9AM

Peterson, Jarrad James, Mr, room 3, 9AM

Reid, Robyn Louisa, Miss, room 1, 9AM

Schuh, Nicholas Craig, Mr, room 3, 9AM

Simpson, Clint James, Mr, room 3, 2PM

Sims, Bianca, room 1, 9AM

Smedley, Shirley Ann, room 3, 9AM

Spencer, Ian Jay, Mr, room 3, 9AM

Stacpoole, Darrel John, room 3, 9AM

Stenhouse, Joshua William, room 1, 2PM

Uni Lodge Rockhampton, room 2, 9AM

Watts, Beau James, Mr, room 3, 9AM

Wheeler, Jeremy Allen, Mr, room 3, 9AM

Wildman, Wayne Joel, Mr, room 3, 2PM

Wovat, Ashley Lawrence, Mr, room 3, 9AM