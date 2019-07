COURT: 49 people facing Rockhampton Magistrates Court today

EACH day a number of people appear at Rockhampton courts, on a range of different charges.

Here is a list of the 49 people appearing in Rockhampton Magistrates Court today.

Alberts, Jaydin Cossie, room 1, 9AM

Armstrong, Ian Robert, Mr, room 1, 9AM

Barnicoat, Tina Louise, room 1, 9AM

Barry, Andrina Romona, room 1, 9AM

Bean, Kailyen Jayde, room 1, 9AM

Bean, Kailyn Jade, room 1, 9AM

Blanch, Christopher Lee, Mr, room 1, 8.30AM

Bloxsom, Benjamin Peter, room 1, 9AM

Bone, Keith Joseph, room 1, 9AM

Braniff, Geoff Paul, room 1, 9AM

Cahill, Caleb John, room 1, 9AM

Clarke, Mitchell John, Mr, room 1, 9AM

De Bruyn, Casey Troy, room 3, 10AM

Dooley, Herbert Arden, room 1, 9AM

Egretz, Kevin Ellis, room 3, 10AM

Evans, Dale Andrew, Mr, room 2, 9AM

Fay, Kayleen Joyce, room 1, 9AM

Fitt, Kristy Lee, Miss, room 1, 9AM

Flower, David John, Mr, room 1, 9AM

Graham, Beau Anthony, room 3, 2PM

Hallows, Taylor Marie, room 1, 9AM

Harris, Thomas Henry, room 1, 9AM

Hawthorne, Lisa Marie, Miss, room 1, 9AM

Hilt, Natasha Jane, room 1, 9AM

Hughes, Sonia Ann, Miss, room 1, 9AM

Ivinson, Kevin Robert, Mr, room 1, 9AM

Johnston, Kevin Ian, room 1, 9AM

Leahy, Jaydon Morris, Mr, room 1, 9AM

Marie, Paige Sieglund, room 1, 9AM

Mcpherson, Benjamin, room 1, 9AM

Mitchell, Isaac William, Mr, room 2, 9AM

Mitchell, William Joseph, room 1, 9AM

Parsons, Ross Andrew, Mr, room 1, 9AM

Platt, M., room 2, 9AM

Potter, Lorraine Ann, Miss, room 1, 9AM

Rankin, Sean Norris Leo, room 3, 10.30AM

Robinson, Jason Mark, Mr, room 1, 9AM

Rowland, Amy Myrtle, room 1, 9AM

Sansom, Ramana Louise, room 1, 9AM

Savage, Todd Matthew, Mr, room 1, 9AM

Sims, Bianca, room 1, 8.30AM

Smith, Timeaka-Lee, Miss, room 1, 9AM

T Hart, Joshua Ronald, room 1, 9AM

Thompson, Jeffrey John, room 1, 9AM

Weeding, Adriene Elizabeth, room 1, 9AM

Wheaton, Chelsee Gwendolyn, Miss, room 1, 9AM

White, James Stephen, room 1, 9AM

Whitton, Terry Ian, room 3, 10.30AM

Whitworth, Casey Lance, Mr, room 1, 9AM