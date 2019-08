COURT: 49 people facing Rockhampton Magistrates Court today

EACH day a number of people appear at Rockhampton courts, on a range of different charges.

Here is a list of the 49 people appearing in Rockhampton Magistrates Court today.

Accoom, Richard Colin, room 2, 9AM

Adams, Matthew Ian Oswald, room 1, 9AM

Barard Management Pty Ltd (Acn 010622125), room 1, 2PM

Benson, Nikola Raine, room 1, 9AM

Bradshaw, Andrew Phillip, room 1, 9AM

Brown, Naraline Judith, room 1, 9AM

Cameron, Lai Larni Michelle Christi, Miss, room 1, 9AM

Chellingsworth, Stephen James, room 1, 9AM

Chelo, Stephen Joseph, room 1, 2PM

Dooley, Herbert Arden, room 1, 9AM

Fielding, Anthony David, room 1, 2PM

Fitzgerald, Kate Jenna, room 1, 9AM

Frahm, Daniel Richard, room 1, 9AM

Gooda, Judith Linda, room 1, 2PM

Govaars, Brodie Robbert, room 1, 9AM

Hayward, Robert Ian, room 1, 9AM

Hoffmann, Ashley John Kym, Mr, room 1, 9AM

Hoskins, Christopher Raymond, Mr, room 1, 9AM

Inall, Lucas Allan, room 3, 10AM

Ireland, Kerry Ann, room 1, 9AM

Kirkman, Adam Wesley, Mr, room 1, 9AM

Leahy, Sarah-Grace May, Miss, room 1, 9AM

Livingstone, Benjamin David, Mr, room 1, 9AM

Lydiard, Joanne Margaret, room 1, 9AM

Lynch, Sheldon James, room 1, 9AM

Mark, Curtis Stanley, room 2, 9AM

Mcglinchy, Christopher Travis, room 1, 9AM

Murray, Ellis Fred, room 1, 9AM

Oram, Samantha Rose, room 1, 9AM

Oram, Samantha Rose, room 1, 8.30AM

Pakleppa, Kathryn Lee, Mrs, room 1, 9AM

Queary, Christinta Brattine, room 3, 10.30AM

Quelch, Mitchell Thomas Frederick, Mr, room 1, 2PM

Rankine, Erica Violet, room 1, 9AM

Riley, Stafford Jason James, room 1, 9AM

Ross-Miller, Dunduli Malik, Mr, room 1, 9AM

Sendon, Danny, Mr, room 1, 9AM

Smith, Daniel Fredrick, room 3, 2PM

Smithers, Malachi, Mr, room 1, 9AM

Spencer, Arthur James, Mr, room 3, 10AM

Strahan, Malcolm William, room 1, 8.30AM

Tilberoo, Graham James, room 1, 8.30AM

Tye, Zac Jason Patrick, room 1, 8.30AM

Weeding, Adriene Elizabeth, room 1, 9AM

Weldon, Byron James Kent, Mr, room 3, 10.30AM

Whap, Elsie, room 1, 9AM

Whap, Elsie Zipporah Destiny, room 1, 9AM

Williams, John Manning, Mr, room 2, 9AM

Williams, Scott Robert, Mr, room 1, 9AM