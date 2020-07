COURT: 58 people facing Rockhampton Magistrates Court today

EACH day any number of people appear in Rockhampton courts on a range of different charges.

Here is the list of 58 people appearing in Rockhampton Magistrates Court today, Monday July 6.

Altamimi, Ali Mahdi, room 1, 9AM

Anderson, Roslyn Effie Pearl, room 1, 9AM

Ansford, Robert John, room 1, 9AM

Arnold, Damian John, room 1, 9AM

Arnold, Kelly Leigh, room 1, 9AM

Backo, Sheldon Geoffrey Seth, room 1, 9AM

Betts, Macailia Anne, room 1, 9AM

Blucher, Chyanne Victoria, Miss, room 1, 9AM

Bowen, Nina Nikolayevna, Mrs, room 1, 9AM

Boyce, Tres Avon Nicholas, room 1, 9AM

Bradshaw, Joshua Adam, Mr, room 1, 9AM

Burns, Clinton John, room 2, 9AM

Byers, Damien Peter, room 1, 9AM

Clarke, Beau James, room 1, 8.30AM

Comollatti, Quentein Boyd, room 1, 9AM

Dalton-Wise, Jacqueline Emily-Jane, room 1, 9AM

Dieperink, Clint Ian, room 1, 9AM

Fielder, Michael William John, room 1, 9AM

Flenady, Chloe Alyce, room 1, 9AM

Foreman, Kevin Timothy, room 1, 9AM

Franks, Cassidy Maddison, room 3, 10AM

Freeman, Mariah Wynetta, Miss, room 1, 9AM

Frousheger, Sarah Jane, room 1, 9AM

Harrison, Avarna-Lee, Miss, room 1, 9AM

Hixon, Thomas Joseph, room 1, 9AM

Hobson, Darren James, room 1, 9AM

Hooker, Roger Gerald, room 1, 9AM

Hutchins, Tenille Michelle, room 1, 9AM

Hutchinson, Jamie Liam, room 1, 9AM

Keiler, Megan Lavina Ann, room 1, 9AM

Mattson, Ian, Mr, room 1, 9AM

Maxwell, Adam John, room 1, 9AM

Mckinley, Noeline Joyce, room 1, 9AM

Mimi, Bungongorar Brian, Mr, room 1, 9AM

Muir, Alex Grant, room 1, 9AM

Oakley, Laureal Janette, room 1, 8.30AM

Oxford, Shaun James, room 1, 9AM

Proctor, Allen Gilmore, room 3, 10.30AM

Purcell, Dylan-Lee, Mr, room 1, 8.30AM

Reading, Tarlia Renay, Miss, room 1, 9AM

Ricardo, Scott Phillip, room 1, 9AM

Ricardo, Scott Phillip, Mr, room 1, 9AM

Riley, Daphne, room 1, 9AM

Row Row, Sheanea, room 1, 9AM

Salter, Craig Anthony, Mr, room 1, 9AM

Semmler, Warren James, room 1, 9AM

Smith, Paul Victor, room 1, 9AM

Smithson, Krystal Donna, Miss, room 3, 10AM

Spanovic, Viktor, room 1, 9AM

Storey, Nathan James, room 1, 9AM

Stower, Jake Justin, Mr, room 3, 10.30AM

Tilberoo, Campbell Douglas Dwayne, room 1, 8.30AM

Valentine, Author, room 1, 9AM

Walker, Sarah Louise, room 1, 9AM

Wesser, Rhys, room 1, 9AM

White, Garrett Vivian, Mr, room 3, 10.30AM

Whitney, Sean Glen, room 1, 9AM

Winn, Travis Robert Alfred, room 1, 9AM