COURT: 62 people facing Rockhampton Magistrates Court today

EACH day any number of people appear in Rockhampton courts on a range of different charges.

Here is the list of 62 people appearing in Rockhampton Magistrates Court today, Wednesday June 3.

Accoom, Vivienne, room 1, 9AM

Aloha Trading Qld Pty Ltd, room 1, 9AM

Anderson, Neville James, room 1, 2PM

Arafa, Ahmed, room 1, 2PM

Baker, Leonard George, room 1, 2PM

Bellert, Jason Scott, room 1, 9AM

Brunt, Pesamino Owen, room 1, 9AM

Bunyan, Hayden John, Mr, room 1, 9AM

Burns, Clinton John, room 1, 2PM

Burns, Clinton John, room 1, 9AM

Burst, Graham Peter, room 1, 2PM

Busby, James Francis, room 3, 2PM

Clayton, Steven, room 1, 9AM

Cranston, Emma Jean, room 1, 2PM

Cronin, Racheal Melinda, Ms, room 1, 9AM

Davis, Benjamin Lee, Mr, room 1, 2PM

Doyle, Simon, room 1, 2PM

Eastell, Allana Kay, room 1, 2PM

Elliott, Damien John, room 1, 2PM

Falk, Kerry Lyn, room 1, 2PM

Graham, Jaden Paul, Mr, room 1, 2PM

Grant, Garth Phillip, Mr, room 1, 2PM

Gray-Ganter, Angus Charles, room 1, 2PM

Green, Phillip James, room 1, 2PM

Hill, Ian Malcolm Claude, room 1, 9AM

Hill, Nikeytah Louise, room 1, 2PM

Hinton, Melitta Jayne, room 1, 2PM

Hutchinson, Tori Adriana, Miss, room 1, 2PM

Ireland, Jayde Elizabeth, Miss, room 1, 9AM

Jacobi, Reece Angus, room 1, 2PM

Jamieson, Warren Charles, room 1, 9AM

Jealous, Travis Ian, room 1, 2PM

Jones, Codey Cliff, room 1, 2PM

Many, Neil Alfred, Mr, room 1, 2PM

Masso, Shyhne Elaine, room 1, 2PM

Mcgorrery, Patrick Noel, room 1, 9AM

Mckelvie, Paul Michael, room 1, 9AM

Muir, Alex Grant, room 1, 9AM

Nipper, Terrencia Nelly, Miss, room 1, 9AM

O’Neill, Albert Thomas, room 1, 2PM

Perkins, Sarah Lee, Miss, room 1, 2PM

Rankin, Jaydan Joseph, room 1, 2PM

Rice, Lee Stephen, Mr, room 1, 9AM

Richardson, Edgar Richard Stewart, room 1, 2PM

Richardson, Gregory Kenneth John, room 1, 2PM

Richardson, Jacob Jason James, room 1, 9AM

Richardson, Malcolm Edgar, Mr, room 1, 2PM

Riini, Miranda Nicole Kapua Te, room 1, 2PM

Riley, Stafford Jason James, room 1, 9AM

Ross, Kaleb William Thomas, room 1, 2PM

Ross, Kaleb William Thomas, room 1, 9AM

Russell, Bruce James, room 3, 2PM

Ryder, Peter David John, Mr, room 1, 9AM

Smith, Anita, room 1, 2PM

Smithson, Krystal Donna, Miss, room 1, 2PM

Stevens, Matthew Paul, room 3, 2PM

Swadling, George Joseph Thomas, room 1, 2PM

Thompson, Dylan James, room 1, 9AM

White, James Kelvin, Mr, room 1, 2PM

Widdowson, Rhys Timothy, room 1, 9AM

Woodrow, Kenneth Peter, room 1, 2PM

Wurzbacher, Chantelle Simone, room 1, 2PM