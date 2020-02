COURT: 92 people facing Rockhampton Magistrates Court today

EACH day any number of people appear in Rockhampton courts on a range of different charges.

Here is the list of 92 people appearing in Rockhampton Magistrates Court today, Wednesday February 12.

Ah Sam, Ronald Frederick, room 1, 2PM

Allen, Bernadine Loni, Mrs, room 1, 9AM

Anderson, Travis Roy, room 1, 9AM

Anderson, Travis Roy, room 1, 2PM

Anderson-Ross, Josephine Tamara, room 1, 9AM

Armstrong, William Noel, room 1, 9AM

Atkinson, Scott Aaron, room 1, 2PM

Babinall, Brock Charles Quinn, room 1, 2PM

Bailey, Jonathan Shane, room 1, 2PM

Baker, Bradley Andrew, room 1, 9AM

Baumgart, Andrew Micheal Gordon, room 1, 9AM

Bell, Sharon Joan, room 1, 2PM

Bellert, Jason Scott, room 1, 2PM

Beveridge, Brett Lee, Mr, room 1, 2PM

Bloomfield, Anthony James, room 1, 2PM

Bond, Percy Daniel, room 1, 9AM

Boyd, Tony Robert Luke, room 1, 2PM

Brown, John Lionel Edward, room 1, 9AM

Brown, Larcome Allan James Keith, room 1, 9AM

Bryan, Paul Joshua, Mr, room 1, 9AM

Conlon, Cheyenne Hope, room 1, 9AM

Currey, Craig Troy, Mr, room 1, 2PM

Donney, Robert Bruce, room 1, 9AM

Ferguson, Kerrod Neil, room 1, 2PM

Godbee, Tracey Lee, Miss, room 1, 2PM

Godfrey, Timothy James, room 1, 2PM

Gooda, Judith Linda, room 1, 9AM

Hallen, Scott Andrew, room 1, 2PM

Hallows, Taylor Marie, room 1, 2PM

Harbord, Jeffrey Robert, room 1, 2PM

Hayes, Clinton Benjamin, room 1, 9AM

Hayes, Clinton Benjamin, room 1, 8.30AM

Heumiller, Frederick Thomas John, Mr, room 1, 9AM

Hilt, Natasha Jane, room 1, 9AM

Himstedt, Clarence Joseph, room 1, 8.30AM

Hinga, Karen Michalle, Mrs, room 1, 2PM

Hogg, Rebecca Louise, Mrs, room 1, 9AM

Hopkins, Adam Joseph, room 1, 9AM

Jackel, Gregory Laurence, Mr, room 1, 2PM

James, Gary Alan, room 1, 9AM

Jasperson, Cameron Troy, Mr, room 1, 9AM

Johns, Aaron Shane, Mr, room 1, 2PM

Johnson, Keith William, room 1, 2PM

Kamuna, Maine Elizabeth, Ms, room 1, 2PM

Ketchup, Paul James Rodney, room 1, 2PM

Lambert, Serama May, room 1, 9AM

Langlo, Frederick Ezra, Mr, room 1, 9AM

Lister, Samantha Renee Aleisha, room 1, 9AM

Mackey, Bjorn, room 1, 9AM

Malcolm, Oriel Alisha, room 1, 9AM

Mangnall, Rebecca Ellen, Ms, room 1, 9AM

Mason, Kevin Joseph Edward, room 1, 9AM

Mccoombes, Damien Joseph, room 1, 9AM

Mimi, David Eugene, room 1, 2PM

Moran, Michael George, Mr, room 1, 2PM

Muir, Brodie Anthony, room 1, 2PM

Murray, Dion Scott, room 1, 2PM

Murray, Dion Scott, Mr, room 1, 2PM

Murray, John Frederick, room 1, 9AM

O’Halloran, Patrick Mark, room 1, 2PM

Painter, Lyorde Francis, Mr, room 1, 2PM

Pakleppa, Kathryn Lee, Mrs, room 1, 2PM

Peddell, Tom, Mr, room 1, 9AM

Piper, Alan Douglas, room 1, 9AM

Potbury, David Paul, room 1, 2PM

Povey, Navajo Nikora, room 1, 2PM

Priestly, Thomas Gerard, room 1, 9AM

Purnell, Jake Anthony, room 1, 9AM

Randall, De-Elle Shae, Miss, room 1, 2PM

Rebbeck, Darren James, Mr, room 1, 2PM

Richards, Luke Jeffrey, room 1, 2PM

Rumpf, Michael James, room 1, 2PM

Rybarczyk, Bert Erich, room 1, 2PM

Saltner, Helen Monica Joyce, room 1, 9AM

Shaw, Alysha Maree, room 1, 9AM

Smedley, Brendan Garry, Mr, room 1, 2PM

Spanner, Toni Bonita Jayne, room 1, 9AM

Stapleton, Michelle Maria, room 1, 9AM

Stevenson, Karen Joy, room 1, 9AM

Tarlington, Sydney Wayne, room 1, 9AM

Taylor, Ross Edward, room 1, 9AM

Tiaaleaiga, Lui Matalio Dylan, room 1, 9AM

Tiaaleaiga, Lui Matalio Dylan, room 1, 2PM

Tselepis, Jade Racheal, room 1, 9AM

Turner, Nicholas John, room 1, 2PM

Tweed, Kody Ray, room 1, 2PM

Walkingshaw, Shannen Rhianne, Miss, room 1, 9AM

Watson, Raphael John, room 1, 2PM

Wells, Linda Lee, room 1, 9AM

Willes, Mark James, room 1, 9AM

Williams, Trevor John, room 1, 9AM

Wright, Shane Rodney, Mr, room 1, 9AM