COURT: 96 people facing Rockhampton Magistrates Court today

EACH day any number of people appear in Rockhampton courts on a range of different charges.

Here is the list of 96 people appearing in Rockhampton Magistrates Court today, Wednesday January 29.

Adidi, Adikuyum Atu Marley, room 1, 2PM

Agnew, Michael John, room 1, 9AM

Anderson, Travis Roy, room 1, 2PM

Bagot, Luke Kenneth, Mr, room 1, 8.30AM

Bailey, Jonathan Shane, room 1, 2PM

Baker, Zachary Paul, room 1, 9AM

Bellert, Jason Scott, room 1, 2PM

Belzer, Cassandra Ann, room 1, 9AM

Bloomfield, Anthony James, room 1, 9AM

Bloxsom, Benjamin Peter, room 1, 9AM

Bloxsom, Brody James, Mr, room 1, 2PM

Bloxsom, Brody James, Mr, room 1, 9AM

Bradshaw, David Alan, room 1, 2PM

Cash, Christopher Steven, Mr, room 1, 2PM

Close, Cheyanne Rose, Ms, room 1, 9AM

Comyn, Christian John, room 1, 2PM

Conroy, James Leslie, Mr, room 1, 9AM

Cook, Grant Douglas, Mr, room 1, 8.30AM

Costelloe, Israel Hans, room 1, 2PM

Cross, Nicholas Frank Thomas, room 1, 2PM

Davies, Brandan Lee, room 1, 9AM

Davis, Micheal Anthony, room 1, 2PM

Drake, Brendan John, room 1, 2PM

Dundon, Liam Stafford, room 1, 2PM

Elliott, Sabrina Maree, room 1, 2PM

Ferris, Jennifer Susan, room 1, 9AM

Flanders, Virginia Beverley Lee, room 1, 8.30AM

Fleming, Philip John, room 1, 2PM

Flenady, Chloe Alyce, room 1, 9AM

Flenady, Tracey Ann, room 1, 2PM

Freeman, Jack Paul Arnold, Mr, room 1, 2PM

Geiger, Nathan John, Mr, room 1, 2PM

Gooda, Judith Linda, room 1, 9AM

Gorham, Dylan Jay, Mr, room 1, 9AM

Grainger, Timothy Shane, Mr, room 1, 2PM

Gray, Maxwell Edward, room 1, 2PM

Hadley, Paul William, room 1, 9AM

Hage, Daniel Paul, Mr, room 1, 8.30AM

Hall, Amanda Jade, room 1, 9AM

Hallows, Taylor Marie, room 1, 2PM

Harald, Aidan Mitchell, room 1, 9AM

Harbord, Jeffrey Robert, room 1, 9AM

Harbord, Jeffrey Robert, room 1, 2PM

Harbutt, Nicholas Jason John, Mr, room 1, 2PM

Harms, Damien Lionel, room 1, 2PM

Henry, Marlene Rose, room 1, 9AM

Henry, Marshall John, room 1, 8.30AM

Hill, Max Jordon, room 1, 9AM

Hixon, Kylie-Jo, room 1, 9AM

Horo, Te Ariki, room 1, 9AM

Inkerman, Gavin John Henry, room 1, 9AM

Jewell, Daniel Terry, room 1, 2PM

Kamuna, Maine Elizabeth, Ms, room 1, 2PM

Kilgour-Crane, Courtney Joy, Miss, room 1, 2PM

Kime, Hayden George, room 1, 9AM

Kupke, Shane Michael, Mr, room 1, 2PM

Lowien, Jordan Jack, room 1, 2PM

Lukas, Wendy Grace, room 1, 8.30AM

Mimi, David Eugene, room 1, 2PM

Mimi, Eugene Edward, Mr, room 1, 9AM

Molloy, Suzanne Mary, room 1, 9AM

Moore, Adam Lee, Mr, room 1, 2PM

Morgan, Selwyn Leonard, room 1, 9AM

Mowen, Bevan Alan, room 1, 2PM

O’Mara, Don-Geoffery Wylie, Mr, room 1, 2PM

Oram, Jermaine Leroy, room 1, 2PM

Osborne, Joshua David John, room 1, 8.30AM

Payne, Dylan Lachlan, Mr, room 1, 9AM

Pearson, Jacinta Maree, Miss, room 1, 2PM

Peddell, Tom, Mr, room 1, 9AM

Pholi, Brett Raphael, Mr, room 1, 8.30AM

Plummer, Baden John, room 1, 9AM

Poole, Andrew Colin, Mr, room 1, 2PM

Rebbeck, Darren James, Mr, room 1, 2PM

Richards, Luke Jeffrey, room 1, 2PM

Robinson, Adam Duncan, Mr, room 1, 9AM

Ross, Kaleb William Thomas, room 1, 8.30AM

Scott, June Margarett, room 1, 8.30AM

Slade, Mitchell Lawrence, room 1, 9AM

Slade, Mitchell Lawrence, room 1, 2PM

Smith, Peggy Rose, room 1, 9AM

Smithson, Krystal Donna, Miss, room 1, 8.30AM

Stewart, Nigel Stephen, room 1, 8.30AM

Tarlington, Sydney Wayne, room 1, 9AM

Tarran, Ryan Mitchell, room 1, 9AM

Tobane, William John, Mr, room 1, 8.30AM

Truong, Linda Ann, room 1, 8.30AM

Turner, Norton John, room 1, 2PM

Walker, Alexander William Jack, Mr, room 1, 2PM

Walkingshaw, Shannen Rhianne, Miss, room 1, 8.30AM

Watts, Justin Kyle, Mr, room 1, 2PM

Weldon, Michael Anthony, Mr, room 1, 2PM

Williams, Ashley Ryan, Mr, room 1, 2PM

Williams, Graham Colin, Mr, room 1, 2PM

Williams, Janette Margaret, room 1, 8.30AM

Withers, Wilfred Powell, Mr, room 1, 9AM