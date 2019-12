COURT: 99 people facing Rockhampton Magistrates Court today

EACH day any number of people appear in Rockhampton courts on a range of different charges.

Here is the list of 99 people appearing in Rockhampton Magistrates Court today, Wednesday December 4.

Adams, Jake Anthony, room 1, 9AM

Adams, Matthew Ian Oswald, room 1, 2PM

Ah Sam, Ronald Frederick, room 1, 2PM

Ast, Angela, room 3, 2PM

Bailey, Byron Leslie, Mr, room 1, 2PM

Baker, Kevin Leslie, room 1, 2PM

Barnett, Cassandra Leigh, room 1, 8.30AM

Beckett, Jack Vernon, room 1, 2PM

Belzer, Cassandra Ann, room 1, 9AM

Bennett, Nathan John, room 1, 2PM

Bloxsom, Benjamin Peter, room 1, 9AM

Bob, Garon Richard, room 1, 2PM

Boyer, Joseph Vincent, room 1, 9AM

Bradshaw, Joshua Adam, Mr, room 1, 2PM

Brown, John Lionel Edward, room 3, 9AM

Brown, Lauchlan Alexander, room 1, 2PM

Butler, Anthony George Denis, room 1, 2PM

Conroy, James Leslie, Mr, room 1, 9AM

Conway, Mark Frederick Thesel, Mr, room 3, 9AM

Conway, Mark Frederick Thesel, Mr, room 1, 9AM

Davis, Deanne Maree, Mrs, room 2, 9AM

Delphin, Susan Elizabeth, Mrs, room 1, 9AM

Delphin, Susan Elizabeth, Mrs, room 1, 8.30AM

Dodt, Sean Bradley Lee, room 1, 2PM

Donaldson, Joshua David, Mr, room 1, 2PM

Donovan, Troy Allan, room 1, 2PM

Doyle, Clarissa Colleen, room 1, 9AM

Duke, Joshua James Garry, room 1, 2PM

Evans, Misty, room 3, 2PM

Evans, Montell Lowis, room 1, 9AM

Ferris, Jennifer Susan, room 1, 9AM

Goudie, Ryan James, room 3, 2PM

Graham-Beckett, Kenny Christopher, room 1, 9AM

Gulf, Aaron Paul Harrison, room 1, 9AM

Gunton, Kathryn Mary, room 1, 9AM

Hallen, Scott Andrew, room 1, 9AM

Hamilton, Vernon Larry Douglas, room 1, 2PM

Hancock, Gary Benjamin, room 1, 9AM

Hinga, Karen Michalle, Mrs, room 1, 2PM

Hite, Jessica Lee, room 1, 9AM

Ibbott, Grant Lloyd George, room 1, 2PM

James, Ashley Raymond, room 1, 2PM

James, Barney Clifford, Mr, room 1, 9AM

Johnson, Mitchell Aaron, room 3, 2PM

Joseph, Dean Gary, Mr, room 1, 9AM

Kampf, Mikael Jai, Mr, room 1, 2PM

Kamuna, Maine Elizabeth, Ms, room 1, 2PM

Langlo, Frederick Ezra, Mr, room 1, 2PM

Lasker, Hannah Yasmine, Miss, room 1, 2PM

Latham, Todd Henry Irwin, Mr, room 1, 2PM

Lawton, Christopher Ronald Alan, room 1, 2PM

Lister, David Shaquille, room 3, 9AM

Lowien, Jordan Jack, room 1, 9AM

Lynch, David Andrew, room 1, 9AM

Maxwell, Adam John, room 1, 9AM

Mccabe, Michael Allen, room 1, 9AM

Mimi, Keripo Daniel, Mr, room 1, 2PM

Montanari, Paul Thomas, room 1, 9AM

Moyle, Kris John, room 1, 2PM

Nai, Jeanon Ivy, Miss, room 1, 2PM

Nelson, Manuel Malcolm, room 1, 9AM

O’Donohue, Caleb Kye, room 1, 2PM

O’Halloran, Patrick Mark, room 1, 2PM

O’Sullivan, Patrick Augustine, room 1, 2PM

Parker, Pamela Kathleen, room 1, 2PM

Parker, Pamela Kathleen, room 1, 9AM

Pearson, Jacinta Maree, Miss, room 1, 2PM

Perkins, Sarah Lee, Miss, room 1, 2PM

Pointing, Jessica Maree, Miss, room 1, 2PM

Poole, Andrew Colin, Mr, room 1, 2PM

Priestley, Anthony Brian, Mr, room 1, 2PM

Quinn, Amy Marie, room 1, 2PM

Randall, De-Elle Shae, Miss, room 1, 2PM

Readie, Joseph, Mr, room 1, 9AM

Ross-Miller, Dunduli Malik, Mr, room 3, 9AM

Rybarczyk, Bert Erich, room 1, 2PM

Sansom, Daryl William, Mr, room 1, 9AM

Silvester, Hayden Patrick, room 1, 9AM

Singh, Amreet, room 3, 2PM

Smedley, Brendan Garry, Mr, room 1, 2PM

Smith, Rama, Mr, room 1, 9AM

Spencer, Arthur James, Mr, room 1, 2PM

Stenz, Isaac Joseph, room 1, 2PM

Thulin, Rebecca Anne, Mrs, room 1, 9AM

Tobane, Juanita Marlena, room 1, 9AM

Turnbull, Mitchell, room 1, 2PM

Turner, Nicholas John, room 1, 9AM

Turner, Nicholas John, room 1, 2PM

Van Den Hoek, Kaz Hubutus, Mr, room 1, 2PM

Wagg, Caleb Clint, room 1, 2PM

Walker, Alexander William Jack, Mr, room 1, 2PM

Walsh, Troy William, room 1, 2PM

Webbe, Bryce Robert, room 1, 9AM

Weldon, Joseph Reginald, Mr, room 1, 2PM

Weldon, Michael Anthony, Mr, room 1, 2PM

Welsh, Curtis Brian, room 1, 9AM

Williams, Ashley Ryan, Mr, room 1, 9AM

Williams, Ashley Ryan, Mr, room 1, 2PM

Winslade, Lenakel Robert James, Mr, room 1, 2PM