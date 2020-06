COURT: See who’s facing Yeppoon Magistrates Court today

EACH week any number of people appear in Yeppoon courts on a range of different charges.

Here is the list of 10 people appearing in Yeppoon Magistrates Court today, Thursday June 4.

Davenport, Ivan Mark, Mr, room 1, 9AM

Haxell, Russ Puvadune, room 1, 9AM

Healy, Jacob, room 1, 9AM

Hutton, Jackson Paul, Mr, room 1, 9AM

Lavell, Glenn Robert, Mr, room 1, 9AM

Savage, Cameron Leigh, Mr, room 1, 9AM

Sigvart, Kaylene Iris, room 1, 9AM

Singleton, Donna Shirley, Ms, room 1, 9AM

Wetzler, Connor Barry Maxwell, room 1, 9AM

Wheaton, Chelsee Gwendolyn, Miss, room 1, 9AM