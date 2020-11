Brisbane Arrest Court Magistrates Court: Who is appearing

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Scott John Squires

Michael Joseph Costello

Harrison John Riccardo

Reem Ahmed M Altalhi

Gary Ian Draper

Pora Seine Lauaki

Alexander Paul Tsartoglou

Siofra Louise Cunningham

Raymond John Hoatten

Jonathon Alan Clarke

Michael Bradley Small

Ryan Douglas Mcintyre

Joe Louis Vincent

Margaret Michelle Laurel Blair

Charles Robert Baldwin

Hanna Victoria Whalen Peard

Daniel Keith Mannix

Dean Stephen Evans

Mitchell James Egan

Tane Peter Sullivan

Peter Thomas Nelson

Stephen Mark Mcgregor

Shayann Lampard

Tyson Iago Walker

Kevin Montilla

Obang James Omot

Tayla Sheffield

Gerard Thomas Vecchio

George Mark Dalziel Mundell

Rymer Anthony Prasser

Ian James Wright

Matthew Charles Wrench

Anne Marie Mendelewski

Michael Ferguson

Chris Callcut

Ashley Crampton

Paige Rose Small

Lisa Jeannine Fliedner

Kosta Aaron Andrew Christodoulos

Mark James Sheppard

Lean Maria Thomas

Nate Michael Edmunds

Craig Gregory Tanson

Brodie Shawn Brewer

Luke William Meshios

David Stephanus Johann Oosthuizen

Kieren Matthew Craig Baker

Kiri Dawn Parrish

Daniel Steven Hughes

Mariusz Konczalski

Danny John Stanbury

Bradley Raymond Jones

Stephen Jeffrey Curtis

Kate Michelle Thomas

Clint Wayne Saunders

Oche Udeh

Anna Louise Derbyshire

Poonam Sahijwani

Ryan Daniel Clancy

Leah Jayne Brown

Ricky James Familic

Alec Anthony Masselos

Roxanne Marie Holloway

David John Anthony Grobben

Gareth James Casey

Dylan Thomas Coates

Kieran Macmurray Leacy

Ryan James Sanderson

Ryan James Faulkner

Colin David Houston

Nathan James Williams

Jonathan Roy Bartlett

Francis Lester Bowman

Dante James Cameron

Denham Rackemann

Daniel Richard Koch

Gursimrat Kaur

Christopher David Darcy

Hayden James Turner

Rebecca Leigh Radel

Kathleen Joy Mcleod

Abera Assefa Asayeheng

Dylan Steel Pickersgill

William Craig Mcmahon

Jay Royce Luckhurst

Philip Andrew Beggs

John Robert Ullman

Hassan Sajedian

Scott Richard Gordon

Josipa Pavlic

Bradley Dennis Ellwood

Brandon Gregory York

Grace Erin Ingle

Cooper Aaron Hay

Sharnie Lorre Dean

Dylan Zeke Roberts

Teagan Jane Keane

Polly Stephanie Wright

Alana Rose Angeles

Eamonn Gerard Gribben

Heather Elsbeth Mclauchlan

Lewis Jim Frederick Weazel

Amy Maree Manning

Angela Ruth Bennett

Jean Mabiyose

Sage Daniel Macbeath

Originally published as Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Tuesday, December 1