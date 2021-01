FULL LIST: Brisbane Arrest Court Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Friday, January 15

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Andrew Jon Redfern

Michael Joseph Mcgree

Isaac Leonard Jefferson

Beatriz Nieves Sanchez

Jessica Marjorie Joan Hill

Jayden Eric Walters

Kate Elizabeth Borgo

Dylan Jade Clarke

Ebony Bridie Mcgrady Hayden

Leslie Scott Saunders

Nathan William Cobb

Jack Samuel Mann

Michael Paul Greenway

Jean-Pierre Castelyn

Michael James Latham-Purdon

Reif Patrick Clancy

Aleeda John Zamorski

Peter William Drew

Siobhan Christine Atkinson

Junior Jordan

Chloe Ann Bradford

Barry John Baker

Justin Cavell Dale

Lillian Dawn Jarvis

Jordan Joseph Ellem

Amy Melissa Brett

Deanna Lynley Moorcroft

Junita K Tonga

Siahn Cynthia Curran

Harrison Wayne Dwyer

Gary William Thompson

Brent Cameron Allen Coyle

Ryan Mitchell Beckley

Keith Ross Whyte

Sean Kimmorley

Thomas James Coall

Mark Gardener

Mayot Ayuel Mayot

Mark Chaplin

Dale Andrew Goodman

Bam Bentley

Timothy James Kelly

Kevin Herbert Northby

Ahmed Abdullahi Yusuf

Adam Samuel Barton

Joe Palermo

Crystal-Gay Dawn Maizey

Amar Seedam

Brieanna May Malins

David Tawake Keith Gin Ratana

James Vincent Casey

Hugo Antoine Cossia

Matthew John Kimmel

Boyd Jonathon Liggitt

Jake Anthony Chambers

Paige Sophie Jullyan

Luke Anthony Lythgoe

Graeme Robin Knight

Cameron John Day

Ruth Deborah Brooks

Brok Marc William Mcnamara

Pita Dau Uluimoala

Zac Jason Patrick Tye

Darren Edward Brault

Alara Jean Smith

James Angus Kennedy-Anlezark

Joseph Kevin Alec Bebbington

Brayton Shayne Honeysett

Emily Louise Helen Newton

Jordan Jeffrey Somers

Jamahl Wesley Paul Butterworth

Vanessa Ann Richards

Kingston Yu Hin Fodora Green

Arlene Patricia Daisy

Matthew Whiteside

Chi-Huan Sun

Casey Paul Jones

Dale William Waine

Robert Francis Mcphee

Kailey Sue Evans

Benjamin Lyall Venner

Robert James Epstein

Kinita Mayella Simpson

