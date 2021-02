FULL LIST: Brisbane Arrest Court Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Thursday, February 4

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

James Terrance Robert Honeysett

Botros Ibrahim Koko Kowa

Alexis Ronella Hopkins

Laura Jodie Swinfield

Matthew Adam Coleman

Connor Bradley Macaulay

Peter Brian Bell

Jordan Tyson Scholz

David Adrian Schiller

Anthony George Galea

Christopher John Leist

Charles Brian Paiwan

Andre John Snajdar

Beau Alexander Hill

Matthew John Frame

Cindy Louise Bishop

Jake Adam Leon Scott

Benjamin Robert Shephard

Roxanne Kay Naylor

Brayden John O'Neill

Gregory David Neve

Christian Geoffrey Smalley

Aaron George Pekalski

Shai Alaiasa

Yusuf Kareem Deen

Lenore Jennifer Herlihy

Henry Oliver Leatham

Paul Keith Yeaman

Robert Kevin Dighton

Clare Kathleen Martin

Joshua James Saunders

Tiffany Mary-Anne Lucas

Connor Emmanuel Carlos

Anna Maris Dunworth

Bronwyn Theresa Panuel

Adam Ryan Milroy

Ildiko Horvath

Sharelle Ann Yunker

Katelin Maree Shambrook

Bernard Kovac

Dwaine Joseph Alfred Ross

Thomas Alexander Browning

Zechariah Richard Maihi

Joshua Leigh Voigt

Patrick Michael Murphy

Myisha Marie King

Shayann Lampard

Aiden Keith Moller

Premananda Mageswaran Mageswaran

Troy Philip Bridger

Lisa Jeannine Fliedner

Edward Salesi Williams Lyons

Clinton David Barbi

Ryan Gary William Edmonds

Nahum Alberts

Robert Francis Mcphee

Jai Barry Puttick

Cody Con Crofts

Charlene Ruth Currie

Nakita Eileen Conlon

Jared Steven Ridden

Arlena Kay Squires

Deng Akuar

Allan Grant Suhr

Jonathon Colin Smith

Hollie Tennille Fox

Danny Lee Gregory

Douglas Robert Wood

Jacob James Cause

Tarney Maree Murray

Craig Anthony Sturgess

Christopher Johnson Kulang

Samantha Lee Warnick

Christopher Lee Currie

Julian Raymond James Gilbert

Lindsay Terence Lawrence

Dominic Jay Guy

Emmanuel Deng

Kevin Brian Simpson

David Frank Bugden

Jacqueline Gayle Husted

Beau Aleaxander Hill

Daniel Roberts Larner

Alan Wayne Munro

Deborah Charlene Bell

Tamara Lee Fitzhenry

Rebecca Sharne Hyndman

Stephanie Madison Gray

Tevita Qoro

Rebecca Joy Hlodik

Jed Dickson

Tara Maree Mills

Morgan Kate Nelson

Bowie Naava Larnach

Rosemary Clare Kidd

Shangmin Zhu

Ebony Alice Simon

Trevor Errol Giddens

Corey James Bartram

Rhianna Jane Meteyard

Zam William Douglas Henderson

Yonas Muhdin Van Dommele

David Tawake Keith Gin Ratana

