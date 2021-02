FULL LIST: Brisbane Arrest Court Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Tuesday, February 16

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Dean William Nolan

Nigel Jairos Mvula Mcfadyen

Raelene Michelle Coleman

Michael Dennis Beckett

Jonathan Peter Wong-Tung

Jackson Tyler Lawrence

Karl Heinz Hasler

Harley Douglas Greensmith

Sonia Kay Claxton

Beau Anthony Mcnally

David Stephen Cliffe

Andrew George Sawden

Jake Adam Leon Scott

Andrew Scott Ross Wakem

Rachel Michelle Fraser

Joel Jesse Austin

Andrew Grant Mann

Anna Maree O'Neill

Chelsea Joy Owen

Jason Peter Connerty

Jaytten Jeffrey Norton Bullough

Joshua Gibb

Peter Allen Bassett

Michael Dean Mutch

Anish Sanjay Kumar

Grant Sean Steele

Morgan Lee Davies

Matthew Charles Wrench

Michael Puime

Wayne Richard Bulman

Jason James Goff

Timi Macarthur Loli

Wenzel Valentin Auch

Daniel Paul Lovett

Suat Cekin

Michael Harry Huddleston

Benjamin Glen Derek Field

Warren Earl Strachan

Michael Ronald Litherland

Norman Glen Matthew Cobbo

Tanya Lynette Kenning

Deon Charles Sandy

Jeremy Natan Bauer

Hannah Patrice Stephen

Ryan John Slaats

Jason Bradley Gates

Jennifer Mary Jones

Jelena Djumic

Shayla Grace Forster

Scott Ashley Colin Cross

Bozo Karan

Brittany Alicia Boyce

Jatinder Walia

Kimberley Frances Macfarlane

Kenneth William Bradley

Andrew Bruce Pettit

Emma Rose Castles

Shane David Hutton

Kyle Mitchell Lester

Graham John Patterson

Andrew Mann

Rebecca Kerri-Ann Langford

Jayde Louise Gallagher

Grant Andrew Mcanally

Sukhwinder Singh

Bodean Reshaun Murray

Billy Robert Johnson

Jeremy Blackmore Manguerra

Paul Allan Goldsmith

Tiffany Rose Baker

Joshua Isaac Pidd

Jacob Raymond Anton Purcell

Clint Graeme Heron

Nicholas Patrick Donlen

James Terrence Mcconnell

Jethro David Duncan

Daniel Denis Walker

Joshua Kyle Crowther

Adam Scott Petrie

Marcus Anthony Burke

Killian Orion Masters

Kyron Dryden

Richard Broome

Michael Gregory Jones

Damien Geoffrey Bryan

Lily Amelia Morgan

Benjamin Joseph Anslem Azzopardi

Kalene Melody Barnes

Arwa Valmai Dolar

Mark John Avila Griffiths

Christopher Eric Sines

Christopher James Callinan

Raechelle Marie Kunst

Tristan Oswald Van Rye

Jacob Gilbert

Joshua Malcolm De Villiers

Rami El Haddad

Melissah Sue Robinson

Kaylah Jane Culpitt

Thomas Nathan Claxton

Damien Charles Paton

Abigail Rose Kincaid-Grant

Dominic Jay Guy

Jaxon Saunders

Mark Joseph Arquillo Umali

Caitlyn Jade Morrow

Tarney Maree Murray

Ben Lawrence Stevens

Troy Anthony Lette

Connor James Price

Owlijah Wade Punch

Jason Gary Keenan

Phillip Rohan Marcus Dibbs

Dallas Lawrence Bandman

Miranda Ashley Purcell

John Anthony Murtagh

Shan Ye

Feifei Wu

Tegan Rebecca Blackburn

Kym Mai Landsdowne

Sandra Jean Prosser

Joel James Fullarton

Matthew Joseph Ellis

Katrina Leanne Luhrs

Joseph Paul Daley

Hassan Sajedian

Matthias Ernest Illingworth

Mikhayla Jade Nilsen

James Michael Wilson

Mark Lawrence Harris

Sharona Dumbia Mcgreen

Denise Antoinette Deen

Samsul Alam

Joseph Allan Grogan

Kathryn Alice Cumming

Brendan Mark Wells

Tamarangi Te Horauta Kururangi

Elijah Roby Moore Greenwood

Jason Wayne Punch

Matthew Hughes Moor

Kristian Daniel Rogers

Kayleb Blade Lees-Brown

Luke Justin Busby

Ofelia Leon Rios

Milton Phillip Couchy

Laurence Sebastian Tresise

Toby Francis Mcgowan

Sharna Leigh Ward

Daniel Quinn Taofitau

Tewedros Teshale Degefu

Michael Charles Keith Lasserre

Damien Ross Patrick Bartley

Christopher Paul Tuohy

Campbell William Jeston

Melissa Doreen Murphy

Samuel James Johnson

Amanda Jane Covill Wardlaw

Malcolm Lloyd Hull

Kaleb John Brooks

Heidi Patricia Schulz

