FULL LIST: Brisbane (George St) Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Monday, December 14

Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Monday, December 14

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Matthew Eric Hanley

Neil Charles Seymore Russell

Paul Norman Christensen

James Daniel Durham

Jordan Grant Hinchcliffe

Aaron Thien Chung Chan

Ann Louise Burgh

Bradley Michael Connelly

Paul James Drummond

Conah Ryley Morrissey-Harvey

Daniel Szymula

Peter James Fogarty

Carrisa Ann Stolk

Zlatko Sikorsky

Sharnelle Jane Willis

Bianca Louise Alexanderson

Laura Rosemary Heales

Graham John Patterson

Andrew James Bruce-Sanders

Dawoud Ibrahim

Christopher Paul Sear

Althamash Tamjeed Mohammad

Jason Christopher Eastaughffe

Rikky Matthew Capes

Paul Luu

Justin Paul Eastwell

Aaron Douglas Wayne Te Moananui

Jodie Anne Croul

Timothy Lachlan Geldard

William John Harding

Luke Raymond Leslie

Said Mohamud Abdi

Benjamin Michael Kelly

Yager D-Vos Kururangi

Robert Paul Mills

Mark Edward Ryan

Jade Emily Holdstock

Jason Eskander

Jason Andre Jorgensen

Justin Whitfield

Christopher Robert Lander

Damian Scott Robert Eastgate

Allan Robert Sutherland

Haregewine Teklemariam

Warren Peter Sharpley

Alexandra Jean Mejia

Callum James George Downie

John Thomas Chandler

Widy Miranda De Oliveira

Roberta Silva Porto

Phillip Michael Stearman

James Desmond Sidney Collins

Sanjay Kumar Thadaka

Craig Douglas

Carlos Adelino Henrique Ferreira

Simon James Mctaggart

Joseph Hugh Mcbride

John Edward Murphy

Melissa Kate Mohammed

Nathan Malcom Smith

Benjamin Joseph Peteranec

Matthew William Archer

Jessey Steven Bell

Carl William Sedgwick Bloomfield

Ioan Romica Borbil

Brett Robert Jenkins

Roy Thomas Toohey

Matthew David Barnes

Cristian Gonzalez Mora

Matthew Johne Buchanan

Timothy James Lago

Sean Douglas Broom

Nicholas David Gorrie

Craig Steven Ungerer

Neil Molloy

Jade Samantha Hogan

Russon Anthony John

Talos Iasiah Crawford

Reece James Albert Bood

Ayesha Shaye Dey

Michael William Pershouse

Abbas Abbas

Jamie Sven Muller

Shannon Ansell Groves

Issa Sebleh Dumbuya

Daniel Iskandar

Blair Peter Kenneth Stenner

Daniel Peter O'Neill

Steven John Daniell

Darryn Robert Mickelo

Damien Andrew O'Shea

Darren James Chapman

Ryan Charles Pugh

Brayden Jay Ryan

Zay Rima Edmond Oscar Tamou

Shane John Schloss

Matthew Paul Rotolone

Abdirahman Aden Warsame

Lawrence Stanley Cheers

Nicholas Craig Stallan

Paul William Burke

Adele Joanna Lily Laurent

Zachary Jack Thornton

Shawn James Kubik

Angela Bronia Brown

Danelle Rose Sheen

Ajay Goud Midha

Mason Sione Freche

Farshid Mirzadeh

Mace Glenn Jacobs

Nicholas Joshua Bell

Logan Ashley Douglas Brown

Jaydin Anthony Riki-Wren

Charles Bell Riley

Jamie Samuel White

Damien Geoffrey Bryan

Brina Sherrie Hinton

Luke Mathew Mcmahon

Adam John Booker

Thamsanqua Jr Mlotshwa

Duran Raimund Duncan

Sophie-Jo Donohue

Heidi Lee Mason-Webb

Ian James Wright

William Robert Lightfoot

William Benjamin Charles Blair

Krysta Louise Male

Gary John Spencer Du Preez

John Richard Macdonald

Harjinder Singh

Kawani Joseph Kris

Jesse Alexander Terrantroy

Aaron John Yearbury

Nancy Hahn

Kevin Andres Munoz Lino

Daniel Peter Clayton

Beau Koorockin

Marco David Bortoli

Shane Peter Chidgzey

Kurt Sijmen Grunbauer

Lacie Renee Waugh

David Steven Sorban

Zachary William Ainge

Hayley Joy Bucholz

Melissa Doreen Murphy

Philip Michael Stearman

Andrew Christopher Hatch

Matthew Norris Waterton

Patrick John Wilson

Benjamin Russell Devecchi

Anh Tuan Nguyen

Richard John Saunders

Daniel Bentley Joseph Valetic

Patrick Joseph Collins

Luke Jay

Jesse Callum Whitely

Jeremy Ry Prickett

Pranay Kumar Thode

Gweng Deng

Cody James Seymour Lawler

Savva Christopher Hatzipapas

Dannikah Kay Searles-Grayson

Jessie Jordan Dale

Ashley Maurice Dopson

Clare Michelle Graham

Michael Geoffrey Williams

Victoria Riley J Tei Pi

Steven-Brett Downham

Craig Stephen Goold

Kennith John Jorgensen

Staci Leigh Lewis

Hayden Spencer Rowson

Kevin Ryan Shillingsworth

Susan Rayleen Quinn

Tran Huyen Ly Amy Dang

Cassandra Richards

Believe Ndayishimiye

Kurun Yackiel Ruska-Fisher

Brendon Bandman

Lewis Adam Comb

Ioannis Fas

John Cannuli

Luke Jeffrey Jay

Harley James Raithby Hoodless

Piet Luan Ta

Gordon Bradford

Mubarak Abdirizak Aideed

Diquan Erwin Lloyd Fisher

Colin James Graham

Nathan David Lee

Wilhelmus Maria Ryke

Sarah Ann Smith

Emily Jane Bramley

Joseph David Dunshea

Terry Gordon Stieler

Bruce John Jenkins

Ashleigh Aletta Roza

Joseph Paul Carpenter

Bradley John Avery

John Milton Weatherall

Steven Michael Campbell

Tayla Leah Barrett

Paul Hendrik Merison

Yu Liu

John Patrick Tobin

Paul Michael David

Bradley John Gundy

Helena Machol

Morteza Kashani-Malaki

Mitchell Troy Plehan

Gary John Radford

Taylor Bracken

Wise Pokawa Davies

Nicholas Jay Rye

Michael Kenneth Taylor

Jesse Joe Arthur Byrne

Prayash Shrestha

Mohamed Kenneh

Paige Tayla Mallard

Lee-Jay Chapple

Kane Rodney Graham

Rhys Lewis Thomas

Jamie Renee Parker

Rakesh Krishnan

John Negrean

Marc Henry

Kuac Mau Dut

Davis Ernest Gillies-Orr

Izaiah Paparoa Romia

Lance Geoffrey Rigley

Jamie Stephen Broughton

Fraser James Brown

Janet L Davey

William Walter Akseli Mclachlan

Daniel Paul Connor

Lucas Robert Keating

Sade Mohamed

Babak Najariyan

Lance Gregory Coolwell

Tyler Rycroft-Hart

Philip Selby Stearman

Shannon Leigh Stephenson

Amanda Jane Covill Wardlaw

Todd Samuel Renfree

Themi Roumeliotis

Mark Anthony Davis

Matthew James West

Benjamin Lee William Turner

Daniel Ian Gray

Ben Alexander Townson

Stevan Firic

Lakisha Lee Jackson

Lee Alexander Rush

Tui Sacha Stanley

James Robert Gordon Tahana

Philip Andrew Ballantyne

Mark David Hanlon

Grant Ian Ross

Cody Michael Mcmillan

Phillip John Murphy

Leah Jane Cottle

Daniel Callum Sica

Rachel Jane Stamp

Christopher Bruce Shepherd

Antony Owen Weller

Jacob John Edward Williamson

Michael Ivan Suto

Paul Michael Heath

Emily Poynton

Rachael Ellen Strange

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Monday, December 14