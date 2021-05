FULL LIST: Brisbane (George St) Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Monday, May 24

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Michael Alexander Trottemant

Rajiv Adithya Perera Habaragamuwage Don

Paul Morrison

Elizabeth Dawn Pearce

David Andrew Cawse

Cale James Cross

Harley Joe Barbaro

Penny Gloria Freeman

Melissa Doreen Murphy

Tristan Xavier Corcoran

Boe Michael Appleton

Phillip John Downs

Tony Lasei

Dylan Edward Lewis

Believe Ndayishimiye

Jaman Maurice Rio

Nathan William Cobb

Nathanial Andrew Suey

John Paul Hopkins

Gasetoto Taelevai

Christopher James Thomsen

Brooke Patterson

Tamyka Jane Enks

Steven Fawal

Amy Leigh Ferguson

Alexander Samuel Lawson

Daniel Zhang

Wayne Jason Wakefield

Tom Mackie

Bowie Sheng Papa

Jasmine Irene Rose Palmer

Fraser Smith

Craig Douglas

Sarah Adhieu Bol

William Douglas Robb

David Reis

Diana Lucille Grimes

Jennifer Margaret Thomson

Kellie Ann Corcoran

Nathan Robert Newcomb

Lachlan William Thiel

Yang Li

Robert John Faragher

Grant Wellesley Mitchell

Harley James Roy Pink

Gregory James Jones

Kain Barron-Logan

Jonathon James Evans

Bronnwyn Anne O'Gorman

Mitchell Paul Tipene Lewis

Carlos Adelino Henrique Ferreira

Zachary Paul Gallagher

Harun Mawlavizada

Kyle James Richardson

Dan Milen

Sonya Heidi Halliday

Daniel Peter Scott

Neil Brooks

Kristy-Lee Campey

August George Louis Zanatta

Poasa Soi Toomata

Paul Allan Blake

Raimonds Aleksander Kangur

David John Outhwaite

Gregory William Hinds

Jason Eskander

James Donald Quick

Dannikah Kay Searles-Grayson

Samantha Shellie Neideck

Samantha Kate Thomasson

Allan Smith Lui

Justin Michael Faulkner

Brenden John Cousins

Archibald Jeebung Butterfly

Duran Raimund Duncan

Troy Kenneth Dornbusch

Isaac Marin Martin

Mickaela Anatasia Hoelscher

Kevin Robert Ferguson

Joseph Hugh Mcbride

Ashley Gordon Wecker

Tosh Ordy Murphy

Ricky James Boots

Bailey Zane Thomas Scells

Loretta Dale Woolston

Edward Oliver Coutts

Anna Joy Patterson

Cameron Stuart Routley

Kual Gordon Chol Machek

Todd Marc Greenaway

Aaron Wayne Hackney

Timothy James Lago

Matthew Kemp Luckhurst

Tyrone Andrew Luhan

Brodie Andrew Renolds

Che Billy Wilkie

Tyrone Kawaiti Sampson

Ioannis Giorgatzis

Thomas Peter Hadgelias

Alan Logan

David William John Gellvear

Ronin Montell Rio

Jamie Luke Harwood

Tyler Jay Austin

James Galluak Gatkuoth

Sebastian Giuffrida

Lennox Angus Cresswell

Wade Jeremy Walter Parsons

Koffi Christophe Agbaleti

Iris Haring

Dominic Jaide Henningsen

Natasha Crystal Cheree Contarino

Andre Christian Britton

Michael Laurence O'Callaghan

Belinda Hui Cheng Yong

Robert Leslie Cudahy

Joel Jesse Austin

Brent Joseph Palmer

Michael Christopher Vadasz

Michael James Branagan

Thomas John Byrne

Aaron Bruce Collins

Shaun William Fien

Aaron Neville James Riley

Ausage Charlie Atilua Valeni

John James Davies

Jeffrey Peter Bradtke

Davian Rio

Jay William Johnson

Nicolas Lucano Charif

Lia Ah-Sang

Bram Norbert Kuipers

Tuhoe-Potiki Tawari Houkamau

Adam Arafeh

Mark Stewart Cohen

Brendon Bandman

Cameron Turgay Bardak

Gary John Spencer Du Preez

Angel Tawa Godsmark

Bradley Roy Heys

Killima Malukula Kris

Daniel Sean Lindsay

Malik Jamal Pataanga

Reece Samuel Nicol

Jayden Lee Sullivan

Destry Steven Rex Johnson

Mark Allan Holloway

Simon Ashley Goodman

Adrian Melville Raedel

Bryan Anthony Swift

Adam David Reid

Jason Roy Frederick Thwaites

Marshall Owen Quinn

Mark Stephen Murphy

Zachariah Grant Davidson

Yi Huang

Paul Thomson

Gina Natalia T M L Punch

Julian Edward Sale

Thomas John Churchyard

Adam James Holford

David Frank Bugden

Nicholas Kingston Dart

Scott Robert Hansen

Feifei Wu

Paul Ennis Kelly

Philip Paul Colegate

Mubin-Ul Haider

Roderick Charles Oram

David Peter Christ

Mitchel Blake Scruton

Milly Agnes Allawu

Jeanie May Tanna

Keanu Kainoa Moloney

Joshua Dillan Casey

Linda Mary Brooks

David Stanley Hindle

Dylan Steel Pickersgill

Abuk Chol Nwan

Tamiano Taua

Beau Jacob Fe'Ao Veraa

Christine Gurmit Singh

Paulo Henriqie Rezende Fernandes

Thayaparan Thavarajah

Tyson Wayne Christie

Pooria Marzban

Ryan Christopher Ward

Shane Michael Brown

Nicole Elyshia Hellen

Ionatana Smith

Alistair James Patterson

Siahn Cynthia Curran

Shaun Andrew Morrison

Hussein Sarhan

Scott James Tanner

Jade Erin Langerak

Brad Edward Graham

Inho Kim

Dean Philip Pearse

Lawrence Gabriel Bundi

Laauli Kevin Moga

Daniel Richard Nolan-King

Terry Gordon Stieler

Sean Patrick Mcdine

Dominic Jay Guy

Leonard Robin Major Kennedy

Sione Taliauli Namoa

Jason Simons

Blake Nathan-James Wood

Alexander Restrepo

Paul Michael Prichard

Christian Lui

David William Bradshaw

Ezekiel Gordon Ross Dickinson

Costa George

Emma Louise Beverley Barrett

Andrew Robert Dobson

Bruce Raymond Chadburn

Prabjot Singh

Brok Marc William Mcnamara

Michael Ferguson

Yi-Da Chen

Blair Frederick John Manning

Danny Michael O'Connor

Zubair Hassan Adam

Jeffrey Kennedy

Bert Lawrence Tapau

Nicole Marie Wilson

Elizabeth Ann Doris Qalo

Stuart Galloway

Brayden Kent Devine

Za'Id Abdus Samad

Sukhwinder Singh

Grant Andrew Mcanally

Nicholas Carl Milburne

Timothy Joseph Bretz

Suzanne Maree Rimland

Benjamin Peter Twine

Jack Bradley Jacobsen

Jason Scott Ovenstone

Adrian Carl Mitchell

Matthew Whiteside

Shaun David Harris

Elliot Charles Davies

Erwin Buljubasic

Gregory Thomas Mackenzie

