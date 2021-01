FULL LIST: Bundaberg Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Bundaberg Magistrates Court, Thursday, January 21

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Brendan Michael Nichols

Aaron Edwin Gray

Jake William Sinclair

Sarsha Mitchell Ladd

Brodi Anthony Langridge

Daniel Owen Clyde Singleton

James David Hasso Rodrigo

Tamara Lee Sorensen

Matthew John Browne

Jordan Allan Dewhirst-Oates

Courtney Lee Fisher

Taige Eli Blaxall

Joshua Alexander Beazley-Leonard

Mark Hamilton Billing

Adrian John Read

Paulette Therese Marsh

Dean Smyth

Daniel John Jolliffe

Shane Warren Lovett

Angelo Mitchell Reuter

Marissa Susan Nash

Shaun Francis Zimmerlie

Melina Grace Catherine Kuipersmith

Terri-Lee Trish Levi

Kim Venancio Taylor

Jayden Wolfgang Volker

Ryan Scott Jackson

Joanne Lee Rogers

Joshua William Collins

Harley Leighton Dabinett

Travis John Landt

Tyrone Leonard Trigg

Steven Gerard Schouten

Robert Benjamin Price

Jack Ray Evans

Glenn Bryan Close

Chu-Yin Chen

Ian Walter Brookfield

Elise May Pechler

Kyshia Anne Doyle

Matthew Ashley Brendan Lawler

Troy William Hollingworth-Treble

Robert Wayne Doyle

Lee Dennis Avery

David Andrew Mayo

Michael Colin Bowles

Cary Thomas White

Aaron Kevin Wyllie

Lee Dominic Watkins

Patricia Lisa Dooley

Emily Dawn Broome

Robyn Lee Neilson

Nicki Jay Evans

Brenton Lee Wilson-Cooke

Brock Jay Forrester

Michael John Pettitt

Cherie Ann Wolski

Jack Patrick Edgar Baker

Kaine Lewis Hides

Stephen John Glasson

Mark Angel

Clint Grahame Sands

Andrew Robert Maloney

Joe Corbutt

Natarl Perry Veivers

Paul Raymond Beutel

Philip Tupas

Simon Laurence Breed

Matthew Paul Keller

Bonnie Almay Hadwen

Bruce Raymond Hines

Berlinda Hope Bornen

Skye Lee Perry

Aaron David Lester

Scott Michael Taylor

Brian John Troy

Nicholas Robert Woodward

Nathan Shane Balderson

Paul Cassell

Jack David Manzini

William John Caddy

Linda Gaye Seymour

Rebecca Lee Oconnor

Aimie Jean Baker

Christopher Taylor Jolly

Cary Neil Drake

Serena Judith Daniel

Pelenato Paea Taulafo

Lisa Jane Walsh

Anthony Leonard Thomas

Leya Celeste Fewre

Kylene Michele Scott

Steven Brian Martell

