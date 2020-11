Rockhampton Magistrates Court appearances for today

A man has been fined $500 for failing to pay for a haircut.

A man has been fined $500 for failing to pay for a haircut.

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Paul Thomas Montanari

Joshua James Carrier Kanak

Clifford Andrew Toby Saunders

Walter Frederick Tilberoo

Cole Matthew Duggan

Jackson Dos Santos Freitas

Jarrod Luke Kemp

Tenneil Elizabeth Anita Murray

Stafford Jason James Riley

Mitchell Lawrence Slade

Pamela Kathleen Parker

Cooper Blake Bryson

Quentin Tai Goltz

Rayleen Kellee Hixon

Oriel Alisha Malcolm

Joshua Dean Martin

Trevor Sheldon Rankin

Paul Lund

Ashley John Kym Hoffmann

Baylei Jade Maree Salway

Nathan James Mitchell

Kailub Zacc King

Dwayne Lawrence Thomas David

Corey Mathieson

Christy Anne Jasperson

Brandt Allan Matsen

Mark Stephen Mcintosh

Cody James Kenneth Muir

Angella Ruth Perry

Tyrone Stewart Snell

Allan Richard Watson

Rohanna Jane Hancock

Gabriel Gregory Thiaday

Luke Ian Stanley Bowden

Jordan Gregory James Clanfield

David Alan Bartlem

Caytlin Rose A'Herne

Brody Mcnamara

Enid Joyce Twaddle

Jarrad Andrew Chapman

Tarlia Renay Reading

Sarah Enid Rose Twaddle

Michael Eichhorn

Kenneth Andrew Wylie

Michelle Rae Hews

Clinton Earle Jones

Michelle Mathieson

Originally published as Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court, Monday, November 2