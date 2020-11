Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court today

Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court, Tuesday, November 17

Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court, Tuesday, November 17

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Tomas Alex Giddy

Nicolas Aaron Liddell

Charlotte Rose Richards

Trent James Reynolds

Paris Anne Blurton

Kaleb William Thomas Ross

Craig Anthony Odonnell

Ryan Edward Barker

Kieren Henry John Devecchi

Kolbe James Langley Butler

Talon Reginald Petzler

Scott George Dunne

Laurie Geoffrey Charles Cox

Grace Erin Ingle

Nathan Gregory Williamson

Clerissa Jayne Stocker

Gene Andrew Ewings

Jeffrey Michael Hill

Brian Peter Keefe

Bianca Abbi Mackrill

Tamara Elizabeth Walford

Nicole Faye Haynes

Sally Therese Thompson

Christopher Michael Whitley

Rebecca Anne Porteous

Elizabeth Alexandra Mackle

William John Pratt

Abraham Jarrett

Farlane Barsah

Michael Bulsey

Mac Lemmon

Caleb Peter Moloney

Dorothy Constance Tiers

Peter Edward Noble

Louwanna Thyra Goltz

Adam Stuart Cain Maher

David John Collins

Cassie Anne Marr

Trevor-John Broomhall

Billee Jo Crothers

Originally published as Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court, Tuesday, November 17