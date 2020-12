FULL LIST: Rockhampton Magistrates court appearances today

Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court, Wednesday, December 9

Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court, Wednesday, December 9

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

June Margarett Scott

Connor Jon Samuel Graham

Jeffrey Robert Harbord

Kayal Sydney Roseman

Allan Gregory Booth

Robert Oswald Forster

Chloe Marie Hardy

Clinton John Burns

Steven Thomas Wegert

Joshua James Crocker

Dwayne Lee Gray

Corey Wade Taylor

Jesse Robert Allan Inall

Shaun Andrew Brannelly

Miranda Nicole Kapua Te Riini

Steven Ronald Mclarty

Leslie John Mcrorie

Emily Jean Brown

Peta Elizabeth Boots

Damian Graham Russell

Peter Graham Burst

Ethan Shannon Anderson

Peter Dennis Courtney

Anthony Paul Elliott

Dean-Morgan Gary-Fredrick Keding

Aaron Joshua Voisey

Avarna-Lee Harrison

Melavi Roy Duncan

Brian Patrick Dewar

Mary-Ann Hamilton

Caszuo Wesley Selwyn Dennis Conlon

Amie Jean Pate

Christopher John Pender

Elizabeth Angela Doyle

Harriet-Deanna Maxine Illin

Alan Joseph Prisgrove

William Thomas Weeding

Don-Geoffery Wylie O'Mara

Russell David Hardy

Richard Steven Saunders

Justin Leigh Orchard

Raymond Scott James

Grahame Adidi

Daniel Robert Timms

Thomas Gerard Priestly

Micheal Anthony Davis

Kolbe James Langley Butler

Barry Bloomfield

Evan Pikari Manu

Barry Roy Richardson

Hayden Lee Roseman

Leon Edward Freeman

Christopher Lloyd Miller

Michael William Cotter

Sabrina Maree Elliott

Jamie Andrew Watson

Melissa Jane Vickery

Jemily Patricia Lara Bi Ingui

Lorraine Ann Potter

Aaron James Morgan

Harley Steven Wildman

Guy Raymond Steele

Damien Lance Comyn

Caillan James Finnegan

Maurice John Barry

Michelle Lisa Hardwick

Bradley James Tyler

Angus Troy Scantlebury

Patrick Oliver Carll

Beau Daniel Cleland Greaves

Ricky Lee Hoy

Donald Neville Drummond

Kate Emma Gillen

Beverly Ann Middleton

Robert Andrew Scott

Nadine Rose Von Senden

Larry Damien Quartermaine

Christopher Allan Acheson

Riley Lindsay Jaques

Nicholas Adam Healy

Jeremy Wayne Dunnett

Nicholas Blaine Carey

Harrison Law Evans

Keona Bess Rankin

Martin James Francis Sullivan

Charlie Ann Wells

Matthew Kerry Thomas

Michael Kenneth Richardson

De-Elle Shae Randall

Levi Chandler Evans

Ricky Jay Johnson

Jeramiah Owen Warriner

Kyle Joseph Blucher

Codey Cliff Jones

Jason Lloyd Wellman

Ben James Stephenson

Originally published as Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court, Wednesday, December 9