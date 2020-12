Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court today

Here is a list of matters listed at Rockhampton Magistrates Court on Friday.

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Lauren Kate Petersen

Sheldon James Lynch

Mitchell Lawrence Slade

Benjamin John Clayton

Beau Walter Daniel

Dylan Bradley Robinson

Lacey Jade Hopgood

Lachlan Trevor Beer

Victor Albert James Wason

Selwyn Darken

Steven Thomas Wegert

Shiann Rhiannon Jonsen

Justine Marcella Saunders

Donovan John Muller

Daniel Wade Bryce

Scott Andrew Chave

Samuel Eric Bond

Troy Jonahton Deppeler

Trent John Horton

Philip Malik Rankin

Jayden Charles Lister

Jesse Nathaniel Monteath

Christopher Allan Pennell

Terence Gregory Munns

Daniel Mark Barrass

Reece Glen Kelly

Tristan James Weier

Todd Henry Irwin Latham

Taela-Rose Kim Gower

Angus Charles Gray-Ganter

Grant Wayne Goodger

Brent William Granzien

Nathan James Chapman

Peter David John Ryder

Graham Michael Evans

Bryan-Jon Charles Sedgwick

Dundas Jerome Raymond Cecil

Sheveleigh Rewa Graham

Dion James Curd

Rebecca Jane Kenny

Travis William Parsons

