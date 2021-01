Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court today.

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Creedence Leigh Dilger

Naraline Judith Brown

Christopher Lyle Darken

Angus Troy Scantlebury

Brent Bernard Comollatti

Steven Clayton

Bradley James Tyler

Ben James Stephenson

Reiketh'E Brian Roy Comollatti

Bailie Flynn Muller

Cheynne Troy Svensen

Juliette Barbara Wright

Justin Miles Hirsch

Jeremy Wade Muir

James Gerald William Doyle

Michael Andrew Mylrea

Adam Michael Braun

Billie-Lee Jade Goodman

Jermaine Lee Anderson

Leigh Porter

Harley Steven Wildman

Elizabeth Angela Doyle

Clinton Earle Jones

Craig Mocker

Jessica Skye Carlo

Karl Eric Oakley

Chloe Lee Murray

Ashley John Austen

James Dane Songoro

Brooke Ashley Edwards

Kenneth Harold Forbes

Saraphean Dulcie Tittum

Zachary Elijah Riley-Wilson

Brett Lawrence Weston

Vincent Paul Catania

Keyara Hall

Amelia Rose Lillian Bacon

Dominique Iosefa Kato

George Joseph Thomas Swadling

Faye Marie Belcher

Sarah Louise Walker

Billy Joel Marangelli

Kirsten Patricia Beckett

Michael James Mccann

Alisha Jane Simpson

Louwanna Thyra Goltz

Saba James Nawakie

Bradley Charles Simpson

Tamara Hope Conlon

Garry James Ohl

Christian Dee Hartwick

Lena Whakaata Ahuriri

Jai Michael James Clarke

Jacinta Lee Maynard

Matthew Ian Oswald Adams

Joseph David Fray

Taylah Le Masso

Lee Stephen Rice

Tia Ashley Wincen

Frederick Ezra Langlo

Kerry Anne Wilson

Originally published as Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court, Wednesday, January 6