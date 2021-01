FULL LIST: Rockhampton Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court, Friday, January 15

Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court, Friday, January 15

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Paul Thomas Goodman

Douglas Peter Beath

Joshua Dawson Green

Lauchlan Alexander Brown

Gary Owen Williams

Dylan Savill

Caszuo Wesley Selwyn Dennis Conlon

Jarvis Trate Richardson

Joseph Walter William Jarrett

Solomon Batu

Joel Anthony Huggett

Jai Jermaine Kulka

Thomas Gerard Priestly

Brett Joesph Barkle

Joshua Peter Symonds

Simone Maisiehine Wilson

Mandu Naiche Ross-Millar

Nicholas Frank Thomas Cross

Gavin Lloyd Row Row

Steven Reginald Doyle

Nicholas Adam Healy

Benjamin John Clayton

Samantha Karen Reinke

Crystal Lorraine Rebetzke

Cody Lee De Landelles Barnicoat

Gregory Marla Griffin

Aaron Joseph Wanstall

Kaya Jane Webb

Maxwell Edward Gray

Brodie Anthony Muir

Ricky Lee Hoy

Michael John Agnew

Bevan Alan Mowen

Jackson Riley Phillips

Heather Jacqueline Malone

Clayton Tate O'Keeffe

Clayton Russell Saunders

Jordon Kristopher Andrews

Marlon Joe Bradden

Patrick Noel Mcgorrery

Joshua Robert Mchugh

Originally published as Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court, Friday, January 15