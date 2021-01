FULL LIST: Rockhampton Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court, Tuesday, January 19

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Brandon Kyle Wiltshire

Angela Bernadette Muller

Darryl Maxwell Doyle

Michael James Rumpf

Paul Barry Smith

Michael John Lamb

Brianna Louise Whittington

Harrison Law Evans

Dean James Scott

Sarah Anne Twaddle

Rebekah Gray

David Glen Doyle

Tyron Colin Lawrence

Alexander Oliver James Sayre

Diane Patricia Willie

Durham James Bertram

Andrew Rodney Kerr

Tracey Lee Godbee

Ashlee Owen Lloyd Washington

Kylie Anne Moore

Kristie Maree Trevor

Claire Howard

Sarah Murphy

Janarlie Tineal Raymond

Justin William Miller

Allison Kate Lawrence

Brett Nunan

Adam Troy Cowin

Dajah Kristopher Willi Pulevaka

Ty Campbell

Jackson Daniel Kelly

John Mark Curtis Geehoy

Ariel Lewis

Sean Patrick Williams

Kai Dylan Turner

Daryl Maxwell Doyle

Michael Andrew Jones

Daniel Charles Alick

Euan Michael Jepson

Sarah Enid Rose Twaddle

Daniel Raymond Duce

Symeon Thomas Marou

Mark Christopher Powell

Trista Leigh Berniece Gesah

Daniel Buttigieg

Rebecca Charlotte Lees

Jullian Simon David Howie-West

Michael Andrew Sampson

Emily J Frankcombe

Jie James Wathen

Brendan James Buttenshaw

Amanda Joy Perks

Raymond Denis Kelly

Renee Cathleen Paterson

Christopher-John Anderson

Neil Alfred Many

Raine Johnathan Mccristal

Melita Jane Williams

Jodi Elizabeth Richmond

Kate Jones

Jenny Chay Tay

Charles Edward Felsman

Emlyn Rose Towell

Shianne Inez Hong-Rach

Grant William Mcdonald

Jason Scott Bellert

Sean Carlos Feliciano

Jeffery Gordon

Newton Robert King

John Edward Mchale

Kaleb William Thomas Ross

Sapphire Dominique-Rae Mccosh-Mcconnell

Antwinette Simone Browne

Cyndie Jane Philipp

Amanda Jane Fay

Nadine Rose Von Senden

Luke Anton Zanardi

Aaron William Edwards

Coralie Callaghan

