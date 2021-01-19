FULL LIST: Rockhampton Magistrates Court appearances today
Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:
Brandon Kyle Wiltshire
Angela Bernadette Muller
Darryl Maxwell Doyle
Michael James Rumpf
Paul Barry Smith
Michael John Lamb
Brianna Louise Whittington
Harrison Law Evans
Dean James Scott
Sarah Anne Twaddle
Rebekah Gray
David Glen Doyle
Tyron Colin Lawrence
Alexander Oliver James Sayre
Diane Patricia Willie
Durham James Bertram
Andrew Rodney Kerr
Tracey Lee Godbee
Ashlee Owen Lloyd Washington
Kylie Anne Moore
Kristie Maree Trevor
Claire Howard
Sarah Murphy
Janarlie Tineal Raymond
Justin William Miller
Allison Kate Lawrence
Brett Nunan
Adam Troy Cowin
Dajah Kristopher Willi Pulevaka
Ty Campbell
Jackson Daniel Kelly
John Mark Curtis Geehoy
Ariel Lewis
Sean Patrick Williams
Kai Dylan Turner
Daryl Maxwell Doyle
Michael Andrew Jones
Daniel Charles Alick
Euan Michael Jepson
Sarah Enid Rose Twaddle
Daniel Raymond Duce
Symeon Thomas Marou
Mark Christopher Powell
Trista Leigh Berniece Gesah
Daniel Buttigieg
Rebecca Charlotte Lees
Jullian Simon David Howie-West
Michael Andrew Sampson
Emily J Frankcombe
Jie James Wathen
Brendan James Buttenshaw
Amanda Joy Perks
Raymond Denis Kelly
Renee Cathleen Paterson
Christopher-John Anderson
Neil Alfred Many
Raine Johnathan Mccristal
Melita Jane Williams
Jodi Elizabeth Richmond
Kate Jones
Jenny Chay Tay
Charles Edward Felsman
Emlyn Rose Towell
Shianne Inez Hong-Rach
Grant William Mcdonald
Jason Scott Bellert
Sean Carlos Feliciano
Jeffery Gordon
Newton Robert King
John Edward Mchale
Kaleb William Thomas Ross
Sapphire Dominique-Rae Mccosh-Mcconnell
Antwinette Simone Browne
Cyndie Jane Philipp
Amanda Jane Fay
Nadine Rose Von Senden
Luke Anton Zanardi
Aaron William Edwards
Coralie Callaghan
Originally published as Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court, Tuesday, January 19