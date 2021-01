FULL LIST: Rockhampton Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court, Wednesday, January 20

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Anthony Paul Elliott

Jake Sandry

Paul Bernard Martin

Michelle Lynette Schafer

Roxanne Geraldine Smith

Joshua Luke Mcdonald

Anthony Wayne Mainhardt

Bevan Wayne Henry

Jonathon Andrew Davison

Tristyn Dale Brandrick

Mary-Ann Hamilton

Reece Angus Jacobi

Manuel Gerard Perez

Theo Teveen Troy Murray

Jacob Liam Calwell

Ian James Naylor

Riley Lindsay Jaques

Billee Jo Crothers

Andrew David Hale

Arthur James Spencer

John Montzka

Tyla Ann Savage

Graham Colin Williams

Kade William Hampson

Nickolas William Sweetman

Karl Eric Oakley

Lyneeka Raylee Whittington

Daniel Fredrick Smith

Michael Dougan

Thelma Lois Henry

Aaron Jamahl Wovat

Ian Wesley Ramsay

Saba James Nawakie

Toni Lee Barkle

Jessie Allana Storm Bingham-James

Natasha Ruth Barnes

Alice Betsy Williams

Kirsten Louise Agnew

Richard Steven Saunders

Nicholas Mark Bleakley

Latoya Shazelle Saunders

Jessica Skye Carlo

Jack Bradley Denman

Simon Otto Norling

James William Hong

Adam Jeffery Mcdermott

Cree Aiden Dryden

Navajo Nikora Povey

Zachary Elijah Riley-Wilson

Brian Patrick Dewar

Buster Buck Geissmann

Jason Sean Mitchell

Nigel John Gilliland

Justin Wayne Triffett

Drew Jacob Perry

Carmel Rose Williams

Justin Leigh Orchard

Helena Kay Mcmahon

Matthew Kerry Thomas

Guy Raymond Steele

Saraphean Dulcie Tittum

Matthew John Oliphant

Frederick Thomas John Heumiller

Rusiate Cakaunivalu

Jai Michael James Clarke

Taylah Le Masso

Corey James Baker

Kristie Maree Trevor

Jeramiah Owen Warriner

Robert James Augusteyn

Lesley John Harris

Robert John Mcmeekin

Gavin Lloyd Row Row

Paris Anne Blurton

Lachlan Matthew Wilson

Jackson Charles Bahnisch

Malcolm Maurice Cameron

Darren Steven Burnell

Zacchaeus John Docherty

Luke Joseph Saliba

William Lewis Tarry

Samuel James Gamble

Robert Andrew George Ireland

Joshua James Carrier Kanak

James Dane Songoro

Dillon Colin Marshall

Charlotte Rose Richards

Dallas Horrigan

Jason Houldsworth

Ben James Stephenson

Kevin Leslie Baker

Terry Royce White

Byron Leslie Bailey

Joshua Adam Bradshaw

Lisa Marie Mountford

Peter Andrew Wass

Courtney Taylor Lee Barry

Roslyn Effie Pearl Anderson

Michael James Baker

Le'Anne Mary Hepburn

Daryl Robert Craig

Ali Mahdi Altamimi

Martin James Francis Sullivan

Ricky Lee Hoy

Kyle James Field

Vanz Leo Gooda

Steven Clayton

Aaron Joseph Wanstall

Liam Daniel Butler

Ashley John Austen

Kylah Jayne Andjal

Kyle Neil Duke

Lachlan Campbell Twiner

Michael Andrew Stolk

Damian Graham Russell

Jarvis Trate Richardson

James Christopher Aitken

Michael Anthony Boyd

Christopher William Weeks

Peter John Dunkinson

Stephen Gary Albert Sweet

