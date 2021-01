FULL LIST: Rockhampton Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court, Thursday, January 21

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Joshua Peter Symonds

Chantelle Simone Cochrane

Matthew Thomas Mitchell

Rowena Margaret Buxton

Howard Benjamin Charles Wano

Quentin Tai Goltz

Guy Raymond Steele

Stephen Gary Albert Sweet

Leighton Cameron Little

Matthew Ian Oswald Adams

Tonii Innaminicka Wright

Benjamin Kellaway

Caleb Peter Moloney

Alexander Joseph Richings

Chloe Alyce Flenady

Isaac Patrick James Williams

Judith Linda Gooda

Virginia Beverley Lee Flanders

Robert Noel Jenkins

Harley James Clover

Derek Robert Bean

Theo Teveen Troy Murray

Kaleb Wade Rowley

Steven Clayton

Nathan James Storey

Leon Shane Yow Yeh

Brent Bernard Comollatti

Mathew Robert Davies

Michael Milan Joksimovic

Azure Shanai Dempsey

Liam Stafford Dundon

Montell Lowis Evans

Cecil Noel Kemp

Lauren Kate Petersen

Victoria Caroline Stanley

Benjamin James Collins

Justin Collins Fox

Jade Eliza Greening

Phillip James Green

Glynn Rowan Oates

Kayne Anthony Richards

Adam Jeffrey Hassam

Nathan James Mitchell

Brian Eric Reginald Wells

Andrew William Stronach

Damien Aaron Kemp

David Edward Wilson

Gloria Jeannette Robinson

Nathan Joshua Royal

Matthew Kevin Mclarty

Arwa Valmai Dolar

Tristan George Hong

Alexander O'Malley King

Matthew John Munns

Ryan Edward Barker

Jason Robert Beattie

William John Daniel

Brandon Joel Blackman

