FULL LIST: Rockhampton Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court, Wednesday, February 3

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

David Shaquille Lister

Lee Stephen Rice

Bo James Allen

Jarvis Trate Richardson

James George Demarco

Bradley Charles Simpson

Todd Henry Irwin Latham

Bilarr Veronica Rose Richardson

Wayne Bevon William Burnell

Cyndie Jane Philipp

Nickolas William Sweetman

Gregory Percy James Sandow

Trae Charles Passmore

Phillip Timothy James Richards

Jacob Allan Lewis

Leslie Dawn Barnes

Lane Michael Sothman

Neil Ashley Rattray

Justin Wayne Triffett

Paden Albert Cameron

Tamara Hope Conlon

Ja-Van Edgar Wallace

Trevor William Wegener

Craig Paul Carrington

Chloe Marie Hardy

Lacey Jade Hopgood

Clinton Earle Jones

Clifford Andrew Sabin

Kylah Jayne Andjal

Wakada Chenoa Grant

Bianca Leigh Serio

Toni Lee Barkle

Tony Robert Luke Boyd

James Christopher Aitken

Jessica Skye Carlo

Lawrence Eugene Fox

Danielle Ellen Messina

Jeremiah Carbine

Jordan Gregory James Clanfield

Ben Alexander Barnes

Keyara Hall

Graham Colin Williams

Clinton John Burns

Cheynne Troy Svensen

Monique Ericka Hudson

Oral Eujene Wya Ghee

Brent Bernard Comollatti

Kirsten Patricia Beckett

Renae Maree Marsh

Rohan Wayne Conway

Bailey Joseph Lill

Damian John Arnold

Peter Dennis Courtney

Pauline Wacheke Mwangi

Jason Graham Rosin

Bevan Wayne Henry

Jacinta Lee Maynard

Scott George Dunne

Oren Thomas Davies

Thomas Oliver Woods

Lynette Hayley Rose Beckett

Taylah Le Masso

Robert John Mcmeekin

Gavin Lloyd Row Row

Frederick Ezra Langlo

Jordan Mathew King

Danial Kenneth Doyle

Nardean Victor Spindler

Donald Neville Drummond

Helen Ann Simpson

Arron William Johnston

Peta Elizabeth Boots

Russ Puvadune Haxell

James William Hong

Alisha Jane Simpson

Mervyn Dwayne Goltz

Daryl Robert Craig

Lloyd Franz Deininger

Robert John Egtberts

Liam Thomas Mcmahon

James Dane Songoro

Mariah Wynetta Freeman

Anton Quay Haynes

Peter John Anderson

Joshua Adam Bradshaw

Ed Westphal

Sandra Ann Graham

Zacchaeus John Docherty

O'Dell Robert Manuel

Ashley John Austen

Brian Patrick Dewar

Sarah Jane Frousheger

Deparmtent Of Transport And Main Roads

Katie Anne Gallwey-Gordon

Chelsi Dyane Herdman

Karl Eric Oakley

Amelia Rose Lillian Bacon

Zeke Dylan Black

Darren Steven Burnell

Anita Marie Hutchinson

Reece Angus Jacobi

Jack Vernon Beckett

Allana Maree Duncan

Elijah Kenneth Doughty

Clint Ian Dieperink

Faye Marie Belcher

Malcolm Maurice Cameron

Amie Jean Pate

Angella Ruth Perry

Shaquinna Kaitlynn Fuary

Corey Michael Ward

Joshua David Ballard

Daniel Fredrick Smith

Hayden Lee Roseman

Natasha Ruth Barnes

Courtney Taylor Lee Barry

Nicholas Adam Healy

Joshua Peter Symonds

Harley James Clover

Billee Jo Crothers

Pamela Kathleen Parker

Leyton Joel Giddy

Jacob Andrew Hudson

Dahna Maree Jubb

Martin James Francis Sullivan

Ronald Peter Mccusker

Louwanna Thyra Goltz

