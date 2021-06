FULL LIST: Rockhampton Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Author Valentine

Michael John Nieuwenhuize

Steve Ernest Reynolds

Leigh Porter

Darcie Petrina Dahl

Troy Jonahton Deppeler

David Jon Watson

Clint James Simpson

Clinton Benjamin Hayes

Matthew Brendan Lobban

Xanya Lorna Dalton

Tegan Taya Ryan

Lachlan Finlay Carr

Jason James Dixson

Daniel James Ferguson

Leif Jaidden Mccarthy

Maria Scalia

Brandon Thomas Cousins

Matthew Aaron Lusty

Christopher John Muggeridge

Javarn Roy Doyle

Tom Peddell

Trent James Reynolds

Brennan John Johnson

Paul Bradley Richardson

Maycon Sanches

Frederick Thomas John Heumiller

Baily Paul Johnson

James Edward Bishop

Shannon David Hermann

Nathan James Storey

Riley Lindsay Jaques

Gregory John Kingdom

Graham Keith Fisher

Jacinta Lee Maynard

Paul James Miller

John Elliott

Trevor John Williams

Harrison Chuck Norris Lynch

Jessica Skye Carlo

Conor Wayne Chellingsworth

Brian Fisher

Thomas Peter Smith

Daryl Scott Chilcott

Tahlea Ann May Kerk

Joshua Lee Fleming

Albertus Marinus Maria Van Zanten

Tina Katrice Baker

Adam Luke Kaufman

Nicholas William Thorne

Matthew Thomas Mitchell

Hayley Renee Petrie

Scott William Mccallum

Robert John Mcmeekin

Bradyn James Wilkinson

Ryan Daniel Lynch

Arron William Johnston

Raymond Bruce Murphy

Shao-Wei Wu

David Lindsay Twaddle

Evan Pikari Manu

Casey Lee Marr

Phillip Shane Katene

Jai Michael James Clarke

Jason Christopher Baker

Radlen Paul Chamberlain

Jaydon Morris Leahy

Mikayla Lynn Carter

Tremayne Lomas Titmus

Benjamin Anton Sorensen

Samuel Eric Bond

Hannah Leeanne Sarah Mckay

Wyleigk Dechandron C Whap

Zachary Ethan Vidovic

Quentin Tai Goltz

Zoe Taylor Ducat

Dannyell Ross Dickinson

Tia Ashley Wincen

Jean Faith Rose Miller

Darnell Shaquary Auda

Jarvis Trate Richardson

Zachary Elijah Riley-Wilson

Joseph Harold Ross

Jason Mark Lawton

Jason Paul Spencer

Clayton Tate O'Keeffe

Clinton Benjamin Leisha

Connor Jon Samuel Graham

Fenella Ann-Louise Solomon

Dylan Savill

Clinton Daniel Partridge

Originally published as Everybody appearing at Rockhampton Magistrates Court, Wednesday, June 9