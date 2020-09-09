Fields, selections for Rockhampton greyhound meeting
Race 1 MAIDEN 407M 6:52PM SKY 1
WENDY MULRY TRAVEL
1, 5386, SO YOU SING, L. Wisener
2,, VELOCITY ATOM, W. Boon
3, VACANT
4, 2252, FAT LADY’S MAGIC, L. Wisener
5, 7X44 FARMOR SALOONS, M. Brider
6, VACANT
7, 8475, MOONLIT KRYSTAL, W. Pirie
8,, CHIEF’S PRIORITY, D. Taylor
SELECTIONS: VELOCITY ATOM, CHIEF’S PRIORITY, FAT LADY’S MAGIC
Race 2 NOVICE 407M 7:15PM SKY 1
DIPLOCK’S COLLISION REPAIR CENTRE
1, 6168, DANA GOOD ONE, A. Suli
2, 3735, RIVERGUM SAL, A. Suli
3, 6557, RISE TO FAME, M. Brider
4, 4135, MYSTERY TRAIN, L. Wisener
5, 2851, VELOCITY FAITH, W. Boon
6, 6458, SURREAL, M. Bube
7, 1372, HE FLASH, N. Jackson
8, 1468, BLACK MAGIC RYNO, L. Wisener
9, 2764, BELLY, D. Beckett
10, 4884, MOONLIT EVENING, W. Pirie
SELECTIONS: VELOCITY FAITH, RIVERGUM SAL, MYSTERY TRAIN
Race 3 5th GRADE 510M 7:37PM SKY 1
ROCKY FEED & SEED
1, 4717, TALKING NUMBERS, D. Taylor
2, 1561, BARCIA BULLET, D. Taylor
3, VACANT
4, 8656, SPEED ACTION, M. Bube
5, 3441, BAGO DRY, K. Boody
6, VACANT
7, 5472, REVEAL, K. Boody
8, 4564, DR. BRAELYN, N. Jackson
SELECTIONS: BARCIA BULLET, REVEAL, DR. BRAELYN
Race 4 5th GRADE 407M 7:55PM SKY 1
NEWSXPRESS RICHARDSON ROAD
1, 7465, MON MANNY BEACH, A. Suli
2, 3122, ARCHIE HARKS, A. Harker
3, 2587, DIGGER’S COVE, N. Jackson
4, 4417, KLEMMER BANNER, T. Thorley
5, VACANT
6, 4563, LONGHILL LAD, G. Weeding
7, 5344, WISE DECISIONS, D. Taylor
8, 6574, OPRAH SURE CAN, C. Pollard
SELECTIONS: KLEMMER BANNER, ARCHIE HARKS, WISE DECISIONS
Race 5 5th GRADE 407M 8:15PM SKY 1
DYNAMIC ELECTRICAL
1, 4762, LOVES ME NOT, K. Boody
2, 6856, ON THE BUSES, D. Taylor
3, 8545, ANGRY JUICE, A. Harker
4, 4262, MISS MAIA, W. Pirie
5, 7263, LINK HERE, A. Suli
6, 2421, INFRARED, N. Jackson
7, 7537, MUSIC MAESTRO, G. Weeding
8, 8543, MISS WILDWEST, C. Pollard
SELECTIONS: ON THE BUSES, INFRARED, LOVES ME NOT
Race 6 5th GRADE 407M 8:35PM SKY 1
SANDAL WELDING
1, 1483, MISS WILLIAMS, L. Wisener
2, 5235, SHE’S SNOWY, D. Taylor
3, 6744, TESTING SPEED, A. Harker
4, 1721, VELOCITY ZELMONA, W. Boon
5, 5574, JACKIE DEE, C. Pollard
6, 3565, ABSOLUTE MADNESS, R. Weeding
7, 5844, SWEET BLUE, T. Thorley
8, 1162, ORIENTAL OLLIE, K. Boody
SELECTIONS: MISS WILLIAMS, SHE’S SNOWY, VELOCITY ZELMONA
Race 7 5th GRADE 407M 8:55PM SKY 1
DINKY DI WEB DESIGN
1, 3132, MOUSTACHE, T. Thorley
2, 3214, OFF BREAK, D. Taylor
3, 6647, LUCKY LULU, K. Boody
4, 3734, BIRMINGHAM LASS, W. Pirie
5, 3178 MEXICALI JANE, G. Weeding
6, 4633, SHEZA CODE BLUE, M. Bube
7, 6264, TOUGH ELLE, A. Suli
8, 5242, VELOCITY SUMMIT, W. Boon
SELECTIONS: VELOCITY SUMMIT, MOUSTACHE, OFF BREAK
Race 8 4th GRADE 407M 9:19PM SKY 1
GARRARD’S HORSE AND HOUND
1, 4456, KINATE, A. Svensen
2, 4535, DUE TO SIZZLE, D. Beckett
3, 6632, JOHNNY HARKS, A. Harker
4, 5318, CHOPPER’S CHANCE, N. Jackson
5, 5113, ORIENTAL GALE, A. Suli
6, 5443, RED JAMIE, A. Svensen
7, 2841, HAPPY PANTERA, M. Bube
8, 7125, OVER TIME, D. Taylor
SELECTIONS: JOHNNY HARKS, RED JAMIE, ORIENTAL GALE
Race 9 BEST 8 407 9:38PM SKY 1
SKY RACING
1, 3832, HEADLINER, W. Boon
2, 1434, SPEED TO BURN, D. Beckett
3, VACANT
4, 7546, SPECIAL SPEED, A. Harker
5, 5111, CRAIG’S REGRET, D. Beckett
6, VACANT
7, 2613, REMEMBER COL, D. Beckett
8, 1326, PERCY’S CURSE, D. Taylor
SELECTIONS: HEADLINER, CRAIG’S REGRET, REMEMBER COL
Race 10 PATHWAYS 5th GRADE 407M 10:01PM SKY 1
TAB
1, 3758, BOSTON HONEY, G. Weeding
2, 6477, DIG DEEP, K. Boody
3, 7648, EL MANGOS, L. Wisener
4, 3678, DR. ZAYD, N. Jackson
5, 2657, SHADY MAX, A. Suli
6, 3886, PACKAGE, W. Boon
7, 8774, HAYLEY’S ROCKET, M. Bube
8, 8657, FARMOR WATCH US, M. Brider
SELECTIONS: DIG DEEP, BOSTON HONEY, HAYLEY’S ROCKET