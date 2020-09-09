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There are 10 races on the program at tonight’s Rockhampton greyhound meeting. Picture: Alix Sweeney
There are 10 races on the program at tonight’s Rockhampton greyhound meeting. Picture: Alix Sweeney
Greyhounds

Fields, selections for Rockhampton greyhound meeting

Pam McKay
, pam.mckay@capnews.com.au
9th Sep 2020 10:00 AM
Premium Content Subscriber only

Race 1 MAIDEN 407M 6:52PM SKY 1

WENDY MULRY TRAVEL

1, 5386, SO YOU SING, L. Wisener

2,, VELOCITY ATOM, W. Boon

3, VACANT

4, 2252, FAT LADY’S MAGIC, L. Wisener

5, 7X44 FARMOR SALOONS, M. Brider

6, VACANT

7, 8475, MOONLIT KRYSTAL, W. Pirie

8,, CHIEF’S PRIORITY, D. Taylor

SELECTIONS: VELOCITY ATOM, CHIEF’S PRIORITY, FAT LADY’S MAGIC

Race 2 NOVICE 407M 7:15PM SKY 1

DIPLOCK’S COLLISION REPAIR CENTRE

1, 6168, DANA GOOD ONE, A. Suli

2, 3735, RIVERGUM SAL, A. Suli

3, 6557, RISE TO FAME, M. Brider

4, 4135, MYSTERY TRAIN, L. Wisener

5, 2851, VELOCITY FAITH, W. Boon

6, 6458, SURREAL, M. Bube

7, 1372, HE FLASH, N. Jackson

8, 1468, BLACK MAGIC RYNO, L. Wisener

9, 2764, BELLY, D. Beckett

10, 4884, MOONLIT EVENING, W. Pirie

SELECTIONS: VELOCITY FAITH, RIVERGUM SAL, MYSTERY TRAIN

Race 3 5th GRADE 510M 7:37PM SKY 1

ROCKY FEED & SEED

1, 4717, TALKING NUMBERS, D. Taylor

2, 1561, BARCIA BULLET, D. Taylor

3, VACANT

4, 8656, SPEED ACTION, M. Bube

5, 3441, BAGO DRY, K. Boody

6, VACANT

7, 5472, REVEAL, K. Boody

8, 4564, DR. BRAELYN, N. Jackson

SELECTIONS: BARCIA BULLET, REVEAL, DR. BRAELYN

Race 4 5th GRADE 407M 7:55PM SKY 1

NEWSXPRESS RICHARDSON ROAD

1, 7465, MON MANNY BEACH, A. Suli

2, 3122, ARCHIE HARKS, A. Harker

3, 2587, DIGGER’S COVE, N. Jackson

4, 4417, KLEMMER BANNER, T. Thorley

5, VACANT

6, 4563, LONGHILL LAD, G. Weeding

7, 5344, WISE DECISIONS, D. Taylor

8, 6574, OPRAH SURE CAN, C. Pollard

SELECTIONS: KLEMMER BANNER, ARCHIE HARKS, WISE DECISIONS

Race 5 5th GRADE 407M 8:15PM SKY 1

DYNAMIC ELECTRICAL

1, 4762, LOVES ME NOT, K. Boody

2, 6856, ON THE BUSES, D. Taylor

3, 8545, ANGRY JUICE, A. Harker

4, 4262, MISS MAIA, W. Pirie

5, 7263, LINK HERE, A. Suli

6, 2421, INFRARED, N. Jackson

7, 7537, MUSIC MAESTRO, G. Weeding

8, 8543, MISS WILDWEST, C. Pollard

SELECTIONS: ON THE BUSES, INFRARED, LOVES ME NOT

Race 6 5th GRADE 407M 8:35PM SKY 1

SANDAL WELDING

1, 1483, MISS WILLIAMS, L. Wisener

2, 5235, SHE’S SNOWY, D. Taylor

3, 6744, TESTING SPEED, A. Harker

4, 1721, VELOCITY ZELMONA, W. Boon

5, 5574, JACKIE DEE, C. Pollard

6, 3565, ABSOLUTE MADNESS, R. Weeding

7, 5844, SWEET BLUE, T. Thorley

8, 1162, ORIENTAL OLLIE, K. Boody

SELECTIONS: MISS WILLIAMS, SHE’S SNOWY, VELOCITY ZELMONA

Race 7 5th GRADE 407M 8:55PM SKY 1

DINKY DI WEB DESIGN

1, 3132, MOUSTACHE, T. Thorley

2, 3214, OFF BREAK, D. Taylor

3, 6647, LUCKY LULU, K. Boody

4, 3734, BIRMINGHAM LASS, W. Pirie

5, 3178 MEXICALI JANE, G. Weeding

6, 4633, SHEZA CODE BLUE, M. Bube

7, 6264, TOUGH ELLE, A. Suli

8, 5242, VELOCITY SUMMIT, W. Boon

SELECTIONS: VELOCITY SUMMIT, MOUSTACHE, OFF BREAK

Race 8 4th GRADE 407M 9:19PM SKY 1

GARRARD’S HORSE AND HOUND

1, 4456, KINATE, A. Svensen

2, 4535, DUE TO SIZZLE, D. Beckett

3, 6632, JOHNNY HARKS, A. Harker

4, 5318, CHOPPER’S CHANCE, N. Jackson

5, 5113, ORIENTAL GALE, A. Suli

6, 5443, RED JAMIE, A. Svensen

7, 2841, HAPPY PANTERA, M. Bube

8, 7125, OVER TIME, D. Taylor

SELECTIONS: JOHNNY HARKS, RED JAMIE, ORIENTAL GALE

Race 9 BEST 8 407 9:38PM SKY 1

SKY RACING

1, 3832, HEADLINER, W. Boon

2, 1434, SPEED TO BURN, D. Beckett

3, VACANT

4, 7546, SPECIAL SPEED, A. Harker

5, 5111, CRAIG’S REGRET, D. Beckett

6, VACANT

7, 2613, REMEMBER COL, D. Beckett

8, 1326, PERCY’S CURSE, D. Taylor

SELECTIONS: HEADLINER, CRAIG’S REGRET, REMEMBER COL

Race 10 PATHWAYS 5th GRADE 407M 10:01PM SKY 1

TAB

1, 3758, BOSTON HONEY, G. Weeding

2, 6477, DIG DEEP, K. Boody

3, 7648, EL MANGOS, L. Wisener

4, 3678, DR. ZAYD, N. Jackson

5, 2657, SHADY MAX, A. Suli

6, 3886, PACKAGE, W. Boon

7, 8774, HAYLEY’S ROCKET, M. Bube

8, 8657, FARMOR WATCH US, M. Brider

SELECTIONS: DIG DEEP, BOSTON HONEY, HAYLEY’S ROCKET

10-race program greyhound racing rockhampton
Rockhampton Morning Bulletin

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