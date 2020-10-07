Fields, selections for Rockhampton greyhound meeting
Race 1 MAIDEN 407M 6:35PM SKY 1
WENDY MULRY TRAVEL
1, 3265, MAMBA TWO FOUR, C. Pollard
2, 88, CONQUIAN, G. Weeding
3, 2, QUALIFIED, D. Beckett
4, 7565, MOONLIT KRYSTAL, A. Svensen
5, 4437, FARMOR SALOONS, M. Brider
6,, LONG VEGA, N. Jackson
7,, NITRO VIC, D. Taylor
8, 2343, MARYBURRA MARVEL, L. Wisener
SELECTIONS: QUALIFIED, MARYBURRA MARVEL, MAMBA TWO FOUR
Race 2 NOVICE 407M 6:57PM SKY 1
DIPLOCK’S COLLISION REPAIR CENTRE
1, 178 TINK’S WAY, T. Thorley
2, 8428, MOONLIT EVENING, W. Pirie
3, 8775, SHORTS SMALL, R. Young
4, 8244, DR. ZAYD, N. Jackson
5, 3342, MAGENTA GLOW, N. Jackson
6, 51, CHIEF’S PRIORITY, D. Taylor
7, 7586, RIVERGUM SAL, A. Suli
8, 5835, SURREAL, M. Bube
SELECTIONS: TINK’S WAY, DR. ZAYD, MAGENTA GLOW
Race 3 MASTERS 5th GRADE 407M 7:15PM SKY 1
ROCKY FEED & SEED
1, 2376, LONNIE DANGER, A. Suli
2, 1245, GIRLS ON FIRE, C. Pollard
3, 8756, DIGGER’S COVE, N. Jackson
4, 4417, HACIENDA, C. Pollard
5, 4824, HAYLEY’S ROCKET, M. Bube
6, 5664, SPEED ACTION, M. Bube
7, 1858, HAPPY PANTERA, M. Bube
8, 5754, MON MANNY BEACH, A. Suli
SELECTIONS: DIGGER’S COVE, GIRLS ON FIRE, HAYLEY’S ROCKET
Race 4 BEST 8 407M 7:37PM SKY 1
NEWSXPRESS RICHARDSON ROAD
1, 2767, SPEED TO BURN, D. Beckett
2, X612, REMEMBER COL, D. Beckett
3, VACANT
4, 5241, PAUA OF BONDI, R. Weeding
5, 3323, CRAIG’S REGRET, D. Beckett
6, VACANT
7, 5631, JOHNNY HARKS, A. Harker
8, 3114, RED JAMIE, A. Svensen
SELECTIONS: REMEMBER COL, PAUA OF BONDI, CRAIG’S REGRET
Race 5 5th GRADE 407M 7:55PM SKY 1
DYNAMIC ELECTRICAL
1, 5838, BOSTON HONEY, G. Weeding
2, 5228, FARMOR WATCH IT, K. Boody
3, 1352, JACK OF HEARTS, D. Taylor
4, 6547, LINK HERE, A. Suli
5, 5757, BOWIE BEACH, M. Brider
6, 7325, SHEZA CODE BLUE, M. Bube
7, 6763, PACKAGE, W. Boon
8, 8481, ANGRY JUICE, A. Harker
9, 4586, BIRMINGHAM LASS, W. Pirie
10, 5784, ABSOLUTE MADNESS, R. Weeding
SELECTIONS: JACK OF HEARTS, FARMOR WATCH IT, ANGRY JUICE
Race 6 5th GRADE 407M 8:15PM SKY 1
SANDAL WELDING
1, 4566, OLLIE’S LAD, K. Boody
2, 7646, FARMOR WATCH US, M. Brider
3, 4861, TOUGH ELLE, A. Suli
4, 3324, OFF BREAK, D. Taylor
5, 3245, ELECTRON KEV, G. Weeding
6, 7433, JACKIE DEE, C. Pollard
7, 6485, ERRATIC GEORGE, M. Bube
8, 2416, HE FLASH, N. Jackson
9, 2757, MISS MAIA, W. Pirie
10, 5784, ABSOLUTE MADNESS, R. Weeding
SELECTIONS: ELECTRON KEV, OFF BREAK, JACKIE DEE
Race 7 5th GRADE 407M 8:35PM SKY 1
DINKY DI WEB DESIGN
1, 2232, MOUSTACHE, T. Thorley
2, 4237, ARCHIE HARKS, A. Harker
3, 3228, MISS WILLIAMS, L. Wisener
4, 6343, OPRAH SURE CAN, C. Pollard
5, 3566, DUE TO SIZZLE, D. Beckett
6, 1111, VELOCITY ATOM, W. Boon
7, 7626, OVER TIME, D. Taylor
8, 3363, LONGHILL LAD, G. Weeding
9, 2757, MISS MAIA, W. Pirie
10, 4586, BIRMINGHAM LASS, W. Pirie
SELECTIONS: VELOCITY ATOM, MOUSTACHE, ARCHIE HARKS
Race 8 4th & 5th GRADE 510M 8:55PM SKY 1
GARRARD’S HORSE AND HOUND
1, 1131, HEADLINER, W. Boon
2, 4553, DR. BRAELYN, N. Jackson
3, 1134, BAGO DRY, K. Boody
4, 2115, KLEMMER BANNER, T. Thorley
5, VACANT
6, 3366, REVEAL, K. Boody
7, 7454, SHADY MAX, A. Suli
8, 6332, ON THE BUSES, D. Taylor
SELECTIONS: HEADLINER, BAGO DRY, KLEMMER BANNER
Race 9 3rd & 4th GRADE 407M 9:12PM SKY 1
SKY RACING
1, 1126, LATIFAH, D. Beckett
2, 4733, PRECIOUS HOPE, D. Taylor
3, VACANT
4, 4475, SPECIAL SPEED, A. Harker
5, 4112, MEXICALI JANE, G. Weeding
6, VACANT
7, 5156, SKILLED, W. Boon
8, 1312, ORIENTAL GALE, A. Suli
SELECTIONS: PRECIOUS HOPE, LATIFAH, MEXICALI JANE
Race 10 4th GRADE 407M 9:31PM SKY 1
TAB
1, 1145, INFRARED, N. Jackson
2, 1121, VELOCITY SUMMIT, W. Boon
3, VACANT
4, 7461, MERLIN’S MISSILE, A. Suli
5, 1442, WISE DECISIONS, D. Taylor
6. VACANT
7, 6251, SWEET BLUE, T. Thorley
8, 3276, BET ON BETTY, L. Wisener
SELECTIONS: VELOCITY SUMMIT, WISE DECISIONS, SWEET BLUE