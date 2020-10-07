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There are 10 races on the program at tonight’s Rockhampton greyhound meeting. Picture: Alix Sweeney
There are 10 races on the program at tonight’s Rockhampton greyhound meeting. Picture: Alix Sweeney
Greyhounds

Fields, selections for Rockhampton greyhound meeting

Pam McKay
7th Oct 2020 3:29 PM
Premium Content Subscriber only

Race 1 MAIDEN 407M 6:35PM SKY 1

WENDY MULRY TRAVEL

1, 3265, MAMBA TWO FOUR, C. Pollard

2, 88, CONQUIAN, G. Weeding

3, 2, QUALIFIED, D. Beckett

4, 7565, MOONLIT KRYSTAL, A. Svensen

5, 4437, FARMOR SALOONS, M. Brider

6,, LONG VEGA, N. Jackson

7,, NITRO VIC, D. Taylor

8, 2343, MARYBURRA MARVEL, L. Wisener

SELECTIONS: QUALIFIED, MARYBURRA MARVEL, MAMBA TWO FOUR

Race 2 NOVICE 407M 6:57PM SKY 1

DIPLOCK’S COLLISION REPAIR CENTRE

1, 178 TINK’S WAY, T. Thorley

2, 8428, MOONLIT EVENING, W. Pirie

3, 8775, SHORTS SMALL, R. Young

4, 8244, DR. ZAYD, N. Jackson

5, 3342, MAGENTA GLOW, N. Jackson

6, 51, CHIEF’S PRIORITY, D. Taylor

7, 7586, RIVERGUM SAL, A. Suli

8, 5835, SURREAL, M. Bube

SELECTIONS: TINK’S WAY, DR. ZAYD, MAGENTA GLOW

Race 3 MASTERS 5th GRADE 407M 7:15PM SKY 1

ROCKY FEED & SEED

1, 2376, LONNIE DANGER, A. Suli

2, 1245, GIRLS ON FIRE, C. Pollard

3, 8756, DIGGER’S COVE, N. Jackson

4, 4417, HACIENDA, C. Pollard

5, 4824, HAYLEY’S ROCKET, M. Bube

6, 5664, SPEED ACTION, M. Bube

7, 1858, HAPPY PANTERA, M. Bube

8, 5754, MON MANNY BEACH, A. Suli

SELECTIONS: DIGGER’S COVE, GIRLS ON FIRE, HAYLEY’S ROCKET

Race 4 BEST 8 407M 7:37PM SKY 1

NEWSXPRESS RICHARDSON ROAD

1, 2767, SPEED TO BURN, D. Beckett

2, X612, REMEMBER COL, D. Beckett

3, VACANT

4, 5241, PAUA OF BONDI, R. Weeding

5, 3323, CRAIG’S REGRET, D. Beckett

6, VACANT

7, 5631, JOHNNY HARKS, A. Harker

8, 3114, RED JAMIE, A. Svensen

SELECTIONS: REMEMBER COL, PAUA OF BONDI, CRAIG’S REGRET

Race 5 5th GRADE 407M 7:55PM SKY 1

DYNAMIC ELECTRICAL

1, 5838, BOSTON HONEY, G. Weeding

2, 5228, FARMOR WATCH IT, K. Boody

3, 1352, JACK OF HEARTS, D. Taylor

4, 6547, LINK HERE, A. Suli

5, 5757, BOWIE BEACH, M. Brider

6, 7325, SHEZA CODE BLUE, M. Bube

7, 6763, PACKAGE, W. Boon

8, 8481, ANGRY JUICE, A. Harker

9, 4586, BIRMINGHAM LASS, W. Pirie

10, 5784, ABSOLUTE MADNESS, R. Weeding

SELECTIONS: JACK OF HEARTS, FARMOR WATCH IT, ANGRY JUICE

Race 6 5th GRADE 407M 8:15PM SKY 1

SANDAL WELDING

1, 4566, OLLIE’S LAD, K. Boody

2, 7646, FARMOR WATCH US, M. Brider

3, 4861, TOUGH ELLE, A. Suli

4, 3324, OFF BREAK, D. Taylor

5, 3245, ELECTRON KEV, G. Weeding

6, 7433, JACKIE DEE, C. Pollard

7, 6485, ERRATIC GEORGE, M. Bube

8, 2416, HE FLASH, N. Jackson

9, 2757, MISS MAIA, W. Pirie

10, 5784, ABSOLUTE MADNESS, R. Weeding

SELECTIONS: ELECTRON KEV, OFF BREAK, JACKIE DEE

Race 7 5th GRADE 407M 8:35PM SKY 1

DINKY DI WEB DESIGN

1, 2232, MOUSTACHE, T. Thorley

2, 4237, ARCHIE HARKS, A. Harker

3, 3228, MISS WILLIAMS, L. Wisener

4, 6343, OPRAH SURE CAN, C. Pollard

5, 3566, DUE TO SIZZLE, D. Beckett

6, 1111, VELOCITY ATOM, W. Boon

7, 7626, OVER TIME, D. Taylor

8, 3363, LONGHILL LAD, G. Weeding

9, 2757, MISS MAIA, W. Pirie

10, 4586, BIRMINGHAM LASS, W. Pirie

SELECTIONS: VELOCITY ATOM, MOUSTACHE, ARCHIE HARKS

Race 8 4th & 5th GRADE 510M 8:55PM SKY 1

GARRARD’S HORSE AND HOUND

1, 1131, HEADLINER, W. Boon

2, 4553, DR. BRAELYN, N. Jackson

3, 1134, BAGO DRY, K. Boody

4, 2115, KLEMMER BANNER, T. Thorley

5, VACANT

6, 3366, REVEAL, K. Boody

7, 7454, SHADY MAX, A. Suli

8, 6332, ON THE BUSES, D. Taylor

SELECTIONS: HEADLINER, BAGO DRY, KLEMMER BANNER

Race 9 3rd & 4th GRADE 407M 9:12PM SKY 1

SKY RACING

1, 1126, LATIFAH, D. Beckett

2, 4733, PRECIOUS HOPE, D. Taylor

3, VACANT

4, 4475, SPECIAL SPEED, A. Harker

5, 4112, MEXICALI JANE, G. Weeding

6, VACANT

7, 5156, SKILLED, W. Boon

8, 1312, ORIENTAL GALE, A. Suli

SELECTIONS: PRECIOUS HOPE, LATIFAH, MEXICALI JANE

Race 10 4th GRADE 407M 9:31PM SKY 1

TAB

1, 1145, INFRARED, N. Jackson

2, 1121, VELOCITY SUMMIT, W. Boon

3, VACANT

4, 7461, MERLIN’S MISSILE, A. Suli

5, 1442, WISE DECISIONS, D. Taylor

6. VACANT

7, 6251, SWEET BLUE, T. Thorley

8, 3276, BET ON BETTY, L. Wisener

SELECTIONS: VELOCITY SUMMIT, WISE DECISIONS, SWEET BLUE

10-race program greyhounds rockhampton greyhound racing
Rockhampton Morning Bulletin

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