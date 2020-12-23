Fields, selections for Rockhampton greyhound meeting
Race 1 MAIDEN 407M 6:37PM
WENDY MULRY TRAVEL
1, 6, AT MY SIDE, C. Tory
2, 4326, SUITE NITA, C. Emery
3, 4357, MIDNIGHT NACHOS, A. Suli
4, 7456, ROGUE STAR, C. Emery
5, 6236, ATOMIC MAC, R. Young
6, 6273, FARMOR SALOONS, M. Brider
7, 7356, RESERVED, J. Thompson
8, 2422, INGA APRIL, G. Cluse
9, 8, SUNBURNT BEE, G. Cluse
10, 6866, RICHMER REBEL, N. Patterson
SELECTIONS: FARMOR SALOONS, SUITE NITA, AT MY SIDE
Race 2 NOVICE 407M 6:58PM
DIPLOCKS COLLISION REPAIR CENTRE
1, 6583, IVY GIRL, M. Bube
2, 4454, SURREAL, M. Bube
3, 4688, BLACK MAGIC RYNO, L. Wisener
4, 1232, LOCO DINERO, R. Weeding
5, 8646, PRESIDENT DON, R. Young
6, 3316, ZIPPING OTIS, A. Suli
7, 6785, MOONLIT KRYSTAL, A. Svensen
8, 2133, REGRETABLE, R. Weeding
9, 1547, CONQUIAN, G. Weeding
10, 1755, SPUD, D. Beckett
SELECTIONS: LOCO DINERO, REGRETABLE, ZIPPING OTIS
Race 3 5th GRADE 407M 7:16PM
ROCKY FEED AND SEED
1, 3433, SHADY MAX, A. Suli
2, 2128, MOONLIT EVENING, W. Pirie
3, 2421, TIGER TALKS, K. Boody
4, 5216, THOMAS SHELBY, A. Suli
5, 6138, LEKTRA DUDE, J. Thompson
6, 4364, LOVES ME NOT, K. Boody
7, 8517, ANGRY ANGUS, C. Emery
8, 6263, ERRATIC GEORGE, M. Bube
9, 7255, JOFFA’S MAYHEM, A. Suli
10, 8246, DR. ZAYD, N. Jackson
SELECTIONS: TIGER TALKS, LOVES ME NOT, THOMAS SHELBY
Race 4 4th & 5th GRADE 510M 7:38PM
GARRARD’S HORSE AND HOUND
1, 6426, SPEED TO BURN, D. Beckett
2, 2251, MR. EDDIE, K. Raines
3, 8122, CRAIG’S REGRET, D. Beckett
4, 6172, SLICK MAC, G. Cluse
5, VACANT
6, 3244, VELOCITY CARA, W. Boon
7, 3517, BARCIA, BULLET, D. Taylor
8, 5273, DR. BRAELYN, N. Jackson
SELECTIONS: CRAIG’S REGRET, VELOCITY CARA, DR. BRAELYN
Race 5 BEST 8 510M 7:56PM
DINKY DI WEB DESIGN
1, 6586, ROSE ALI, D. Taylor
2, 2317, OVER TIME, D. Taylor
3, VACANT
4, 6765, ON THE BUSES, D. Taylor
5, 4144, SUMATRAN STAR, C. Emery
6, VACANT
7, 4661, ARE JAY LOCHIE, D. Taylor
8, 1544, FANATIC, W. Boon
SELECTIONS: ARE JAY LOCHIE, SUMATRAN STAR, OVER TIME
Race 6 4th & 5th GRADE 407M 8:15PM
TAB
1, 6515, ORIENTAL SUGAR, A. Suli
2, 5171, TOUGH ELLE, A. Suli
3, 4562, IZZY GOLD, K. Boody
4, 3114, BUZZER BEATER, D. Taylor
5, 3625, KINATE, A. Svensen
6, 6253, ARCHIE HARKS, A. Harker
7, 1864, HAPPY PANTERA, M. Bube
8, 7148, CISCO SNIPER, C. Emery
9, 8337, LINK HERE, A. Suli
10, 7246, RICHMER ATTACK, N. Patterson
SELECTIONS: ARCHIE HARKS, BUZZER BEATER, KINATE
Race 7 4th GRADE 407M 8:38PM
NEWSXPRESS RICHARDSON ROAD
1, 3712, COSMIC COLIN, D. Taylor
2, 5326, INFRARED, N. Jackson
3, 5831, SHEZA CODE BLUE, M. Bube
4, 7833, COSMIC COLIN, G. Weeding
5, 2663, SPECIAL SPEED, A. Harker
6, 5255, REALLY ROYAL, D. Raines
7, 3343, VELOCITY ZELMONA, W. Boon
8, 4455, NATTY’S GONE, K. Raines
SELECTIONS: COSMIC COLIN, COSMIC COLIN, VELOCITY ZELMONA
Race 8 4th & 5th GRADE 8:58PM
CHRISTMAS GIFT FINAL
1, 2141, CHIEF’S PRIORITY, D. Taylor
2, 3311, MAMBA TWO FOUR, C. Pollard
3, 6681, KLEMMER BANNER, T. Thorley
4, 2442, MEXICALI JANE, G. Weeding
5, 6342, SWEET BLUE, T. Thorley
6, 6121, EXTRA COINS, D. Raines
7, 1381, DIG DEEP, K. Boody
8, 8112, CHAI HARKS, A. Harker
9, 3762, TAKE YOUR SHOT, K. Boody
10, 3712, COSMIC COLIN, D. Taylor
SELECTIONS: KLEMMER BANNER, MEXICALI JANE, MAMBA TWO FOUR
Race 9 BEST 8 407M 9:19PM
SANDAL WELDING
1, 2154, VELOCITY SUMMIT, W. Boon
2, 6751, HEADLINER, W. Boon
3, VACANT
4, 7165, LATIFAH, D. Beckett
5, 4333, PAUA OF BONDI, R. Weeding
6, VACANT
7, 1242, REMEMBER COL, D. Beckett
8, 1211, SKILLED, W. Boon
SELECTIONS: REMEMBER COL, SKILLED, HEADLINER
Race 10 PATHWAYS 5th GRADE 407M 9:34PM
SKY RACING
1, 7756, DUE TO SIZZLE, P. Payne
2, 7677, GO TAYLAH, C. Emery
3, 7486, SPRING HERE, C. Emery
4, 5588, BLAZING PENSKE, C. Emery
5, 7586, ROCK ON ROXY, D. Raines
6, 5877, CROWN XENA, J. Thompson
7, 175X, TINK’S WAY, T. Thorley
8, 8675, BIRMINGHAM LASS, W. Pirie
9, 6774, DIGGER’S COVE, N. Jackson
10, X448, SUITE LEXIE, C. Emery
SELECTIONS: DUE TO SIZZLE, TINK’S WAY, SPRING HERE