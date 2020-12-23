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There are 10 races on the program at Rockhampton’s greyhound meeting on Wednesday night.
There are 10 races on the program at Rockhampton’s greyhound meeting on Wednesday night.
Greyhounds

Fields, selections for Rockhampton greyhound meeting

Pam McKay
23rd Dec 2020 2:37 PM
Premium Content Subscriber only

Race 1 MAIDEN 407M 6:37PM

WENDY MULRY TRAVEL

1, 6, AT MY SIDE, C. Tory

2, 4326, SUITE NITA, C. Emery

3, 4357, MIDNIGHT NACHOS, A. Suli

4, 7456, ROGUE STAR, C. Emery

5, 6236, ATOMIC MAC, R. Young

6, 6273, FARMOR SALOONS, M. Brider

7, 7356, RESERVED, J. Thompson

8, 2422, INGA APRIL, G. Cluse

9, 8, SUNBURNT BEE, G. Cluse

10, 6866, RICHMER REBEL, N. Patterson

SELECTIONS: FARMOR SALOONS, SUITE NITA, AT MY SIDE

Race 2 NOVICE 407M 6:58PM

DIPLOCKS COLLISION REPAIR CENTRE

1, 6583, IVY GIRL, M. Bube

2, 4454, SURREAL, M. Bube

3, 4688, BLACK MAGIC RYNO, L. Wisener

4, 1232, LOCO DINERO, R. Weeding

5, 8646, PRESIDENT DON, R. Young

6, 3316, ZIPPING OTIS, A. Suli

7, 6785, MOONLIT KRYSTAL, A. Svensen

8, 2133, REGRETABLE, R. Weeding

9, 1547, CONQUIAN, G. Weeding

10, 1755, SPUD, D. Beckett

SELECTIONS: LOCO DINERO, REGRETABLE, ZIPPING OTIS

Race 3 5th GRADE 407M 7:16PM

ROCKY FEED AND SEED

1, 3433, SHADY MAX, A. Suli

2, 2128, MOONLIT EVENING, W. Pirie

3, 2421, TIGER TALKS, K. Boody

4, 5216, THOMAS SHELBY, A. Suli

5, 6138, LEKTRA DUDE, J. Thompson

6, 4364, LOVES ME NOT, K. Boody

7, 8517, ANGRY ANGUS, C. Emery

8, 6263, ERRATIC GEORGE, M. Bube

9, 7255, JOFFA’S MAYHEM, A. Suli

10, 8246, DR. ZAYD, N. Jackson

SELECTIONS: TIGER TALKS, LOVES ME NOT, THOMAS SHELBY

Race 4 4th & 5th GRADE 510M 7:38PM

GARRARD’S HORSE AND HOUND

1, 6426, SPEED TO BURN, D. Beckett

2, 2251, MR. EDDIE, K. Raines

3, 8122, CRAIG’S REGRET, D. Beckett

4, 6172, SLICK MAC, G. Cluse

5, VACANT

6, 3244, VELOCITY CARA, W. Boon

7, 3517, BARCIA, BULLET, D. Taylor

8, 5273, DR. BRAELYN, N. Jackson

SELECTIONS: CRAIG’S REGRET, VELOCITY CARA, DR. BRAELYN

Race 5 BEST 8 510M 7:56PM

DINKY DI WEB DESIGN

1, 6586, ROSE ALI, D. Taylor

2, 2317, OVER TIME, D. Taylor

3, VACANT

4, 6765, ON THE BUSES, D. Taylor

5, 4144, SUMATRAN STAR, C. Emery

6, VACANT

7, 4661, ARE JAY LOCHIE, D. Taylor

8, 1544, FANATIC, W. Boon

SELECTIONS: ARE JAY LOCHIE, SUMATRAN STAR, OVER TIME

Race 6 4th & 5th GRADE 407M 8:15PM

TAB

1, 6515, ORIENTAL SUGAR, A. Suli

2, 5171, TOUGH ELLE, A. Suli

3, 4562, IZZY GOLD, K. Boody

4, 3114, BUZZER BEATER, D. Taylor

5, 3625, KINATE, A. Svensen

6, 6253, ARCHIE HARKS, A. Harker

7, 1864, HAPPY PANTERA, M. Bube

8, 7148, CISCO SNIPER, C. Emery

9, 8337, LINK HERE, A. Suli

10, 7246, RICHMER ATTACK, N. Patterson

SELECTIONS: ARCHIE HARKS, BUZZER BEATER, KINATE

Race 7 4th GRADE 407M 8:38PM

NEWSXPRESS RICHARDSON ROAD

1, 3712, COSMIC COLIN, D. Taylor

2, 5326, INFRARED, N. Jackson

3, 5831, SHEZA CODE BLUE, M. Bube

4, 7833, COSMIC COLIN, G. Weeding

5, 2663, SPECIAL SPEED, A. Harker

6, 5255, REALLY ROYAL, D. Raines

7, 3343, VELOCITY ZELMONA, W. Boon

8, 4455, NATTY’S GONE, K. Raines

SELECTIONS: COSMIC COLIN, COSMIC COLIN, VELOCITY ZELMONA

Race 8 4th & 5th GRADE 8:58PM

CHRISTMAS GIFT FINAL

1, 2141, CHIEF’S PRIORITY, D. Taylor

2, 3311, MAMBA TWO FOUR, C. Pollard

3, 6681, KLEMMER BANNER, T. Thorley

4, 2442, MEXICALI JANE, G. Weeding

5, 6342, SWEET BLUE, T. Thorley

6, 6121, EXTRA COINS, D. Raines

7, 1381, DIG DEEP, K. Boody

8, 8112, CHAI HARKS, A. Harker

9, 3762, TAKE YOUR SHOT, K. Boody

10, 3712, COSMIC COLIN, D. Taylor

SELECTIONS: KLEMMER BANNER, MEXICALI JANE, MAMBA TWO FOUR

Race 9 BEST 8 407M 9:19PM

SANDAL WELDING

1, 2154, VELOCITY SUMMIT, W. Boon

2, 6751, HEADLINER, W. Boon

3, VACANT

4, 7165, LATIFAH, D. Beckett

5, 4333, PAUA OF BONDI, R. Weeding

6, VACANT

7, 1242, REMEMBER COL, D. Beckett

8, 1211, SKILLED, W. Boon

SELECTIONS: REMEMBER COL, SKILLED, HEADLINER

Race 10 PATHWAYS 5th GRADE 407M 9:34PM

SKY RACING

1, 7756, DUE TO SIZZLE, P. Payne

2, 7677, GO TAYLAH, C. Emery

3, 7486, SPRING HERE, C. Emery

4, 5588, BLAZING PENSKE, C. Emery

5, 7586, ROCK ON ROXY, D. Raines

6, 5877, CROWN XENA, J. Thompson

7, 175X, TINK’S WAY, T. Thorley

8, 8675, BIRMINGHAM LASS, W. Pirie

9, 6774, DIGGER’S COVE, N. Jackson

10, X448, SUITE LEXIE, C. Emery

SELECTIONS: DUE TO SIZZLE, TINK’S WAY, SPRING HERE

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