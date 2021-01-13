Fields, selections for Rockhampton greyhound meeting
Race 1 MAIDEN 407M 7:00PM
TAB
1, 486, CLARKSON FINN, P. Payne
2, 5642, RESERVED, J. Thompson
3, 8235, SLIM GIRL, R. Young
4, 7364, FARMOR SALOONS, M. Brider
5, 6866, RICHMER REBEL, N. Patterson
6, 676, AT MY SIDE, C. Tory
7, 3543, DOUBLE ZERO, A. Suli
8,, ISN’T SHE MAGIC, D. Taylor
9, 4745, SERENADE ME, R. Young
SELECTIONS: RESERVED, DOUBLE ZERO, SLIM GIRL
Race 2 NOVICE 407M 7:20PM
DIPLOCKS COLLISION REPAIR CENTRE
1, 42X2, SURREAL, M. Bube
2, 3232, ASTON CARUSO, A. Suli
3, 1335, REGRETABLE, R. Weeding
4, 6654, UNTIL LATE, R. Weeding
5, 5331, HARDAWAY ALLY, K. Boody
6, 3618, ATOMIC MAC, R. Young
7, 3571, LIGHTS OUT BENNY, T. Thorley
8, 2221, HURRICANE KING, C. Pollard
9, 5476, CONQUIAN, G. Weeding
10, 7557, SPUD, D. Beckett
SELECTIONS: ASTON CARUSO, REGRETABLE, HURRICANE KING
Race 3 5th GRADE 407M 7:45PM
ROCKY FEED AND SEED
1, 5645, DUE TO SIZZLE, P. Payne
2, 1454, ELECTRON KEV, G. Weeding
3, 3433, ZIPPING GIBSON, K. Boody
4, 7734, CROWN XENA, J. Thompson
5, 2776, SHE’S SNOWY, D. Taylor
6, 3374, LINK HERE, A. Suli
7, 7363, DR. BRAELYN, N. Jackson
8, 2735, OPRAH SURE CAN, C. Pollard
SELECTIONS: ZIPPING GIBSON, ELECTRON KEV, DR. BRAELYN
Race 4 BEST 8 407M 8:05PM
GARRARD’S HORSE AND HOUND
1, 2211, BLACK MAXIE, A. Suli
2, 6244, SPEED TO BURN, D. Beckett
3, VACANT
4, 1111, SKILLED, W. Boon
5, 5424, VELOCITY SUMMIT, W. Boon
6, VACANT
7, 4451, VELOCITY CARA, W. Boon
8, 1566, DIG DEEP, K. Boody
SELECTIONS: SKILLED, BLACK MAXIE, VELOCITY CARA
Race 5 4th & 5th GRADE 407M 8:25PM
DINKY DI WEB DESIGN
1, 4475, CHOPPER’S CHANCE, N. Jackson
2, 7558, PLAY WIN, A. Suli
3, 3827, LEKTRA DUDE, J. Thompson
4, 7123, TOUGH ELLE, A. Suli
5, 1325, SHEZA CODE BLUE, M. Bube
6, 1575, MYSTERY TRAIN, L. Wisener
7, 5152, FABTHOR, J. Kuhn
8, 5363, ARCHIE HARKS, A. Harker
SELECTIONS: ARCHIE HARKS, TOUGH ELLE, SHEZA CODE BLUE
Race 6 4th GRADE 407M 8:45PM
NEWSXPRESS RICHARDSON ROAD
1, 4134, CHIEF’S PRIORITY, D. Taylor
2, 2542, KINATE, A. Svensen
3, 6353, SPECIAL SPEED, A. Harker
4, 1553, ORIENTAL SUGAR, A. Suli
5, 4284, SWEET BLUE, T. Thorley
6, 5512, LATIFAH, D. Beckett
7, 3345, TUESDAY’S GONE, G. Weeding
8, 2626, INFRARED, N. Jackson
SELECTIONS: LATIFAH, KINATE, SPECIAL SPEED
Race 7 5th GRADE FINAL 407M 9:09PM
SANDAL WELDING
1, 5x11, TINK’S WAY, T. Thorley
2, 2112, TIGER TALKS, K. Boody
3, 2862, MOONLIT EVENING, W. Pirie
4, 5471, LONGHILL LAD, G. Weeding
5, 1252, CHAI HARKS, A. Harker
6, 5341, PAUA TO CONTROL, A. Suli
7, 4242, MEXICALI JANE, G. Weeding
8, 3211, LOCO DINERO, R. Weeding
9, 5363, ARCHIE HARKS, A. Harker
10, 7363, DR. BRAELYN, N. Jackson
SELECTIONS: TINK’S WAY, MEXICALI JANE, TIGER TALKS
Race 8 COUNTRY CUP SEMI FINAL 510M 9:27PM
WENDY MULRY TRAVEL
1, 2112, CRAIG’S REGRET, D. Beckett
2, 1211, DYNA SMOKEY, K. Boody
3, 6111, ARE JAY LOCHIE, D. Taylor
4, 1611, QUALIFIED, D. Beckett
5, 5142, HEADLINER, W. Boon
6, 2321, REMEMBER COL, D. Beckett
7, 4432, FANATIC, W. Boon
8, 8123, KLEMMER BANNER, T. Thorley
9, 5512, LATIFAH, D. Beckett
SELECTIONS: ARE JAY LOCHIE, CRAIG’S REGRET, FANATIC
Race 9 5th GRADE 407M 9:49PM
SKY RACING
1, 5546, JOFFA’S MAYHEM, A. Suli
2, 7526, BIRMINGHAM LASS, W. Pirie
3, 3788, HE FLASH, N. Jackson
4, 6333, ERRATIC GEORGE, M. Bube
5, 4674, PRESIDENT DON, R. Young
6, 8585, MOONLIT KRYSTAL, A. Svensen
7, 1641, ZIPPING OTIS, A. Suli
8, 2467, DR. ZAYD, N. Jackson
SELECTIONS: ERRATIC GEORGE, ZIPPING OTIS, JOFFA’S MAYHEM
Race 10 MASTERS 5th GRADE 407M 10:04PM
TAB
1, 5278, EL MANGOS, L. Wisener
2, 7246, RICHMER ATTACK, N. Patterson
3, 5884, RED JAMIE, A. Svensen
4, 7746, DIGGER’S COVE, N. Jackson
5, 6324, JACKIE DEE, C. Pollard
6, 3134, MR. APOLLO, J. Kuhn
7, 4338, SHADY MAX, A. Suli
8, 4267, SPEED ACTION, M. Bube
SELECTIONS: RED JAMIE, MR. APOLLO, JACKIE DEE