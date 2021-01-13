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There are 10 races on the program at Wednesday night’s greyhound meeting in Rockhampton. Picture: Alix Sweeney
There are 10 races on the program at Wednesday night’s greyhound meeting in Rockhampton. Picture: Alix Sweeney
Greyhounds

Fields, selections for Rockhampton greyhound meeting

Pam McKay
13th Jan 2021 11:22 AM
Premium Content Subscriber only

Race 1 MAIDEN 407M 7:00PM

TAB

1, 486, CLARKSON FINN, P. Payne

2, 5642, RESERVED, J. Thompson

3, 8235, SLIM GIRL, R. Young

4, 7364, FARMOR SALOONS, M. Brider

5, 6866, RICHMER REBEL, N. Patterson

6, 676, AT MY SIDE, C. Tory

7, 3543, DOUBLE ZERO, A. Suli

8,, ISN’T SHE MAGIC, D. Taylor

9, 4745, SERENADE ME, R. Young

SELECTIONS: RESERVED, DOUBLE ZERO, SLIM GIRL

Race 2 NOVICE 407M 7:20PM

DIPLOCKS COLLISION REPAIR CENTRE

1, 42X2, SURREAL, M. Bube

2, 3232, ASTON CARUSO, A. Suli

3, 1335, REGRETABLE, R. Weeding

4, 6654, UNTIL LATE, R. Weeding

5, 5331, HARDAWAY ALLY, K. Boody

6, 3618, ATOMIC MAC, R. Young

7, 3571, LIGHTS OUT BENNY, T. Thorley

8, 2221, HURRICANE KING, C. Pollard

9, 5476, CONQUIAN, G. Weeding

10, 7557, SPUD, D. Beckett

SELECTIONS: ASTON CARUSO, REGRETABLE, HURRICANE KING

Race 3 5th GRADE 407M 7:45PM

ROCKY FEED AND SEED

1, 5645, DUE TO SIZZLE, P. Payne

2, 1454, ELECTRON KEV, G. Weeding

3, 3433, ZIPPING GIBSON, K. Boody

4, 7734, CROWN XENA, J. Thompson

5, 2776, SHE’S SNOWY, D. Taylor

6, 3374, LINK HERE, A. Suli

7, 7363, DR. BRAELYN, N. Jackson

8, 2735, OPRAH SURE CAN, C. Pollard

SELECTIONS: ZIPPING GIBSON, ELECTRON KEV, DR. BRAELYN

Race 4 BEST 8 407M 8:05PM

GARRARD’S HORSE AND HOUND

1, 2211, BLACK MAXIE, A. Suli

2, 6244, SPEED TO BURN, D. Beckett

3, VACANT

4, 1111, SKILLED, W. Boon

5, 5424, VELOCITY SUMMIT, W. Boon

6, VACANT

7, 4451, VELOCITY CARA, W. Boon

8, 1566, DIG DEEP, K. Boody

SELECTIONS: SKILLED, BLACK MAXIE, VELOCITY CARA

Race 5 4th & 5th GRADE 407M 8:25PM

DINKY DI WEB DESIGN

1, 4475, CHOPPER’S CHANCE, N. Jackson

2, 7558, PLAY WIN, A. Suli

3, 3827, LEKTRA DUDE, J. Thompson

4, 7123, TOUGH ELLE, A. Suli

5, 1325, SHEZA CODE BLUE, M. Bube

6, 1575, MYSTERY TRAIN, L. Wisener

7, 5152, FABTHOR, J. Kuhn

8, 5363, ARCHIE HARKS, A. Harker

SELECTIONS: ARCHIE HARKS, TOUGH ELLE, SHEZA CODE BLUE

Race 6 4th GRADE 407M 8:45PM

NEWSXPRESS RICHARDSON ROAD

1, 4134, CHIEF’S PRIORITY, D. Taylor

2, 2542, KINATE, A. Svensen

3, 6353, SPECIAL SPEED, A. Harker

4, 1553, ORIENTAL SUGAR, A. Suli

5, 4284, SWEET BLUE, T. Thorley

6, 5512, LATIFAH, D. Beckett

7, 3345, TUESDAY’S GONE, G. Weeding

8, 2626, INFRARED, N. Jackson

SELECTIONS: LATIFAH, KINATE, SPECIAL SPEED

Race 7 5th GRADE FINAL 407M 9:09PM

SANDAL WELDING

1, 5x11, TINK’S WAY, T. Thorley

2, 2112, TIGER TALKS, K. Boody

3, 2862, MOONLIT EVENING, W. Pirie

4, 5471, LONGHILL LAD, G. Weeding

5, 1252, CHAI HARKS, A. Harker

6, 5341, PAUA TO CONTROL, A. Suli

7, 4242, MEXICALI JANE, G. Weeding

8, 3211, LOCO DINERO, R. Weeding

9, 5363, ARCHIE HARKS, A. Harker

10, 7363, DR. BRAELYN, N. Jackson

SELECTIONS: TINK’S WAY, MEXICALI JANE, TIGER TALKS

Race 8 COUNTRY CUP SEMI FINAL 510M 9:27PM

WENDY MULRY TRAVEL

1, 2112, CRAIG’S REGRET, D. Beckett

2, 1211, DYNA SMOKEY, K. Boody

3, 6111, ARE JAY LOCHIE, D. Taylor

4, 1611, QUALIFIED, D. Beckett

5, 5142, HEADLINER, W. Boon

6, 2321, REMEMBER COL, D. Beckett

7, 4432, FANATIC, W. Boon

8, 8123, KLEMMER BANNER, T. Thorley

9, 5512, LATIFAH, D. Beckett

SELECTIONS: ARE JAY LOCHIE, CRAIG’S REGRET, FANATIC

Race 9 5th GRADE 407M 9:49PM

SKY RACING

1, 5546, JOFFA’S MAYHEM, A. Suli

2, 7526, BIRMINGHAM LASS, W. Pirie

3, 3788, HE FLASH, N. Jackson

4, 6333, ERRATIC GEORGE, M. Bube

5, 4674, PRESIDENT DON, R. Young

6, 8585, MOONLIT KRYSTAL, A. Svensen

7, 1641, ZIPPING OTIS, A. Suli

8, 2467, DR. ZAYD, N. Jackson

SELECTIONS: ERRATIC GEORGE, ZIPPING OTIS, JOFFA’S MAYHEM

Race 10 MASTERS 5th GRADE 407M 10:04PM

TAB

1, 5278, EL MANGOS, L. Wisener

2, 7246, RICHMER ATTACK, N. Patterson

3, 5884, RED JAMIE, A. Svensen

4, 7746, DIGGER’S COVE, N. Jackson

5, 6324, JACKIE DEE, C. Pollard

6, 3134, MR. APOLLO, J. Kuhn

7, 4338, SHADY MAX, A. Suli

8, 4267, SPEED ACTION, M. Bube

SELECTIONS: RED JAMIE, MR. APOLLO, JACKIE DEE

10-race program rockhampton greyhound racing wednesday night whatson rockhampton
Rockhampton Morning Bulletin

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