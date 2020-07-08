Fields, selections for Rockhampton greyhound races
Race 1 MAIDEN 407M 6:52PM
WENDY MULRY TRAVEL
1, 546, BAGO DRY, K. Boody
2, 6274, MAZE ANGEL, C. Emery
3, 853, MOONLIT KRYSTAL, W. Pirie
4, 5836, BILLY BOILS, C. Emery
5, 3552, HE FLASH, N. Jackson
6, 7323, PRINCESS HEIDI, A. Suli
7, 5, SO YOU SING, L. Wisener
8, 5467, JOEY THE KID, S. Boody
9, 5576, BLACK MAGIC RYNO, L. Wisener
10, 685, FAT LADY’S MAGIC, L. Wisener
SELECTIONS: BAGO DRY, HE FLASH, PRINCESS HEIDI
Race 2 NOVICE 407M 7:15PM
DIPLOCKS COLLISION REPAIR CENTRE
1, 7231, BELLY, D. Beckett
2, 3243, MAGENTA GLOW, N. Jackson
3, 5514, MOONLIT EVENING, W. Pirie
4, 7522, MISS WILLIAMS, L. Wisener
5, 1323, MEXICALI JANE, G. Weeding
6, 7254, OFF BREAK, D. Taylor
7, 6447, AEROBIC SPRITE, A. Suli
8, 341, SURREAL, M. Bube
9, 5574, WHAT SAY YOU, C. Pollard
10, 1856, TOUGH ELLE, A. Suli
SELECTIONS: MEXICALI JANE, MAGENTA GLOW, MISS WILLIAMS
Race 3 0-3 WIN 510M 7:35PM
ROCKY FEED AND SEED
1, 2211, SHE’S SNOWY, D. Taylor
2, 6138, TAKE YOUR SHOT, W. Nicholls
3, VACANT
4, 5171, LITTLE WENDY, T. Thorley
5, VACANT
6, 4735, CHOPPER’S CHANCE, N. Jackson
7, VACANT
8, 5614, ON THE BUSES, D. Taylor
SELECTIONS: LITTLE WENDY, SHE’S SNOWY, TAKE YOUR SHOT
Race 4 5th GRADE 407M 7:55PM
NEWSXPRESS RICHARDSON ROAD
1, 3336, ERRATIC GEORGE, D. Beckett
2, 3668, MISS MAIA, W. Pirie
3, 1677, BOWIE BEACH, M. Brider
4, 5575, HERE COMES PAPPA, D. Raines
5, 7677, ANGRY JUICE, A. Harker
6, 5465, DR. BRAELYN, N. Jackson
7, 4465, ABSOLUTE MADNESS, R. Weeding
8, 1513, ELECTRON KEV, G. Weeding
9, 4785, CROWN XENA, A. Suli
10, 1877, MUSIC MAESTRO, G. Weeding
SELECTIONS: ELECTRON KEV, ERRATIC GEORGE, DR. BRAELYN
Race 5 5th GRADE 407M 8:15PM
DYNAMIC ELECTRICAL
1, 5433, VEGAS TALKS, D. Raines
2, 7346, SOCIALISER, C. Pollard
3, 1116, BARCIA BULLET, D. Taylor
4, 1227, CUT THE TALK, D. Raines
5, 1323, DIG DEEP, W. Nicholls
6, 1511, SUMATRAN STAR, C. Emery
7, 6182, KLEMMER BANNER, T. Thorley
8, 2267, BOSTON HONEY, G. Weeding
9, 4785, CROWN XENA, A. Suli
10, 1877, MUSIC MAESTRO, G. Weeding
SELECTIONS: DIG DEEP, SUMATRAN STAR, VEGAS TALKS
Race 6 4th GRADE 407M 8:35PM
SANDAL WELDING
1, 6275, APOLLO’S WARRIOR, C. Emery
2, 2557, JACKIE DEE, C. Pollard
3, 3613, SLICK SEVEN, D. Beckett
4, 1131, HOLLOW WORDS, K. Boody
5, 5514, HAPPY PANTERA, M. Bube
6, 4432, DIGGER’S COVE, N. Jackson
7, 1555, LONGHILL LAD, G. Weeding
8, 3285, LOVES ME NOT, K. Boody
9, 7888, DUDE OF DUDS, A. Suli
SELECTIONS: HOLLOW WORDS, SLICK SEVEN, DIGGER’S COVE
Race 7 5th GRADE FINAL 407M 8:55PM
TAB
1, 8521, WISE DECISIONS, D. Taylor
2, 6211, CRAIG’S REGRET, D. Beckett
3, 4442, PERFECT PARIS, K. Boody
4, 8661, PLAY WIN, T. Thorley
5, 5853, DR. ZAYD, N. Jackson
6, 3662, SHEZA CODE BLUE, M. Bube
7, 2242, ORIENTAL OLLIE, K. Boody
8, 6553, BIRMINGHAM LASS, W. Pirie
9, 1513, ELECTRON KEV, G. Weeding
10, 5454, PAUA OF BONDI, R. Weeding
SELECTIONS: CRAIG’S REGRET, WISE DECISIONS, PERFECT PARIS
Race 8 BEST 8 407M 9:19PM
DINKY DI WEB DESIGN
1, 6235, DUE TO SIZZLE, D. Beckett
2, 2637, KINATE, A. Svensen
3, 1446, REALLY ROYAL, D. Raines
4, 2814, SPEED TO BURN, D. Beckett
5, VACANT
6, 1623, SPECIAL SPEED, A. Harker
7, 7742, RED JAMIE, A. Svensen
8, 5181, REMEMBER COL, D. Beckett
SELECTIONS: REMEMBER COL, SPEED TO BURN, SPECIAL SPEED
Race 9 5th GRADE 407M 9:39PM
SKY RACING
1, 5454, PAUA OF BONDI, R. Weeding
2, 3448, TALKING NUMBERS, D. Taylor
3, 7657, OPRAH SURE CAN, C. Pollard
4, 2585, FARMOR WATCH IT, K. Boody
5, 3767, ARCHIE HARKS, A. Harker
6, 7867, BANJO BIG BOY, D. Raines
7, 6564, RIVERGUM SAL, A. Suli
8, 5725, SKY’S THE LIMIT, W. Nicholls
9, 4785, CROWN XENA, A. Suli
10, 1877, MUSIC MAESTRO, G. Weeding
SELECTIONS: TALKING NUMBERS, PAUA OF BONDI, SKY’S THE LIMIT
Race 10 MASTERS 5th GRADE 407M 10:01PM
GARRARD’S HORSE AND HOUND
1, 4854, MISS WILDWEST, C. Pollard
2, 3853, MON MANNY BEACH, A. Suli
3, 2312, CHARDONNAY MUM, A. Suli
4, 2147, HAYLEY’S ROCKET, M. Bube
5, 7627, NINETYMILE DONNY, R. Young
6, 5235, ROMAN SAND, D. Raines
7, 4547, LONNIE DANGER, A. Suli
8, 3456, LA QUINTA, C. Pollard
9, 6656, PERCY’S CURSE, D. Taylor
10, 6746, PEPPA JEWEL, G. Weeding
SELECTIONS: HAYLEY’S ROCKET, CHARDONNAY MUM, MON MANNY BEACH