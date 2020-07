Fields, tips for Rockhampton greyhound races tonight

There are 10 races on tonight’s race program.

There are 10 races on tonight’s race program.

Race 1 MAIDEN 407M 6:55PM SKY 1

WENDY MULRY TRAVEL

1, 85, MOONLIT KRYSTAL, W. Pirie

2, 6344, FISH AND CRIPPS, K. Boody

3, 4466, YOU DON’T SAY, C. Pollard

4,, SO YOU SING, L. Wisener

5, VACANT

6, 77, FLYING XENA, D. Taylor

7, 2588, DURAMA FLASH, R. Young

8, 764, MYSTERY TRAIN, L. Wisener

SELECTIONS: FISH AND CRIPPS, MYSTERY TRAIN, SO YOU SING

Race 2 MAIDEN 407M 7:18PM SKY 1

DIPLOCKS COLLISION REPAIR CENTRE

1, 6723, BELLY, D. Beckett

2, 7627, MAZE ANGEL, C. Emery

3, 5732, PRINCESS HEIDI, A. Suli

4, 3546, JOEY THE KID, S. Boody

5, VACANT

6, 68, FAT LADY’S MAGIC, L. Wisener

7, 8355, HE FLASH, L. Wisener

8, 557, BLACK MAGIC RYNO, L. Wisener

SELECTIONS: BELLY, PRINCESS HEIDI, MAZE ANGEL

Race 3 NOVICE 407M 7:36PM SKY 1

ROCKY FEED & SEED

1, 4644, AEROBIC SPRITE, A. Suli

2, 3551, MOONLIT EVENING, W. Pirie

3, 7185, TOUGH ELLE, A. Suli

4, 1, SEVERINE, L. McCarthy

5, 1752, MISS WILLIAMS, L. Wisener

6, 2324, MAGENTA GLOW, N. Jackson

7, 2221, SHE’S SNOWY, D. Taylor

8, 8167, FARMOR WATCH US, M. Brider

SELECTIONS: SHE’S SNOWY, MOONLIT EVENING, SEVERINE

Race 4 5th GRADE HEAT 1 407M 7:57PM SKY 1

NEWSXPRESS RICHARDSON ROAD

1, 7656, RIVERGUM SAL, A. Suli

2, 3621, CRAIG’S REGRET, D. Beckett

3, 4655, BIRMINGHAM LASS, W. Pirie

4, 2557, HERE COMES PAPPA, D. Raines

5, 2224, ORIENTAL OLLIE, K. Boody

6, 7734, SOCIALISER, C. Pollard

7, 4187, MUSIC MAESTRO, G. Weeding

8, 2556, JIGGLE NO WIGGLE, L. McCarthy

9, 7677, ANGRY JUICE, A. Harker

10, 4X87, DIESEL MAGIC, N. Patterson

SELECTIONS: CRAIG’S REGRET, ORIENTAL OLLIE, SOCIALISER

Race 5 5th GRADE HEAT 2 407M 8:15PM SKY 1

DYNAMIC ELECTRICAL

1, 4866, EL MANGOS, L. Wisener

2, 5764, JIMMY’S REWARD, L. McCarthy

3, 3545, PAUA OF BONDI, R. Weeding

4, 7585, DR. ZAYD, N. Jackson

5, 8444, PERFECT PARIS, K. Boody

6, 6478, CROWN XENA, A. Suli

7, 6674, PEPPA JEWEL, G. Weeding

8, 1866, PLAY WIN, T. Thorley

9, 3668, MISS MAIA, W. Pirie

10, 7867, BANJO BIG BOY, D. Raines

SELECTIONS: PLAY WIN, PAUA OF BONDI, PERFECT PARIS

Race 6 4th & 5th GRADE 510M 8:35PM SKY 1

SANDAL WELDING

1, 6355, SPEED ACTION, M. Bube

2, X561, ON THE BUSES, D. Taylor

3, 1546, DR. BRAELYN, N. Jackson

4, 8653, AVA SURPRISE, J. Kuhn

5, 5618, KLEMMER BANNER, T. Thorley

6, 6122, CUT THE TALK, D. Raines

7, 2517, LITTLE WENDY, T. Thorley

8, X543, VEGAS TALKS, D. Raines

SELECTIONS: LITTLE WENDY, ON THE BUSES, CUT THE TALK

Race 7 3rd & 4th GRADE 407M 8:55PM SKY 1

TAB

1, 8113, HOLLOW WORDS, K. Boody

2, 6611, FABTHOR, J. Kuhn

3, 7788, DUDE OF DUDS, A. Suli

4, 5443, DIGGER’S COVE, N. Jackson

5, 6361, SLICK SEVEN, D. Beckett

6, 7623, DUE TO SIZZLE, D. Beckett

7, 1263, KINATE, A. Svensen

8, 1856, JOHNNY HARKS, A. Harker

9, 5514, HAPPY PANTERA, M. Bube

10, 3285, LOVES ME NOT, K. Boody

SELECTIONS: HOLLOW WORDS, DUE TO SIZZLE, KINATE

Race 8 BEST 8 407M 9:15PM SKY 1

DINKY DI WEB DESIGN

1, 4774, RED JAMIE, A. Svensen

2, 1173, ANGRY ANGUS, C. Emery

3, 3162, SPECIAL SPEED, A. Harker

4, 2155, LONGHILL LAD, G. Weeding

5, 5627, BET ON BETTY, L. Wisener

6, 1518, REMEMBER COL, D. Beckett

7, 5144, REALLY ROYAL, D. Raines

8, 3281, SPEED TO BURN, D. Beckett

SELECTIONS: SPECIAL SPEED, REALLY ROYAL, REMEMBER COL

Race 9 5th GRADE HEAT 3 407M 9:32PM SKY 1

SKY RACING

1, 2852, WISE DECISIONS, D. Taylor

2, 6333, ERRATIC GEORGE, D. Beckett

3, 2432, INFRARED, N. Jackson

4, 2151, ELECTRON KEV, G. Weeding

5, 4322, SPRING HERE, C. Emery

6, 3557, WHAT SAY YOU, C. Pollard

7, 6366, SHEZA CODE BLUE, M. Bube

8, 6258, FARMOR WATCH IT, K. Boody

9, 3767, ARCHIE HARKS, A. Harker

10, 1677, BOWIE BEACH, M. Brider

SELECTIONS: WISE DECISIONS, ELECTRON KEV, INFRARED

Race 10 MASTERS 5th GRADE 407M 9:56PM SKY 1

GARRARD’S HORSE AND HOUND

1, 8762, NINETYMILE DONNY, R. Young

2, 2523, ROMAN SAND, D. Raines

3, 7231, CHARDONNAY MUM, A. Suli

4, 4234, AMBY’S DREAM, K. Boody

5, 3225, ELLIE GRACE, T. Thorley

6, 7385, MON MANNY BEACH, A. Suli

7, 3345, LA QUINTA, C. Pollard

8, 2124, GIRLS ON FIRE, C. Pollard

9, 4485, MISS WILDWEST, C. Pollard

10, 4X87, DIESEL MAGIC, N. Patterson

SELECTIONS: AMBY’S DREAM, ELLIE GRACE, GIRLS ON FIRE