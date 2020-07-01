Fields, tips for Rockhampton greyhound races tonight
Race 1 MAIDEN 407M 6:55PM SKY 1
WENDY MULRY TRAVEL
1, 85, MOONLIT KRYSTAL, W. Pirie
2, 6344, FISH AND CRIPPS, K. Boody
3, 4466, YOU DON’T SAY, C. Pollard
4,, SO YOU SING, L. Wisener
5, VACANT
6, 77, FLYING XENA, D. Taylor
7, 2588, DURAMA FLASH, R. Young
8, 764, MYSTERY TRAIN, L. Wisener
SELECTIONS: FISH AND CRIPPS, MYSTERY TRAIN, SO YOU SING
Race 2 MAIDEN 407M 7:18PM SKY 1
DIPLOCKS COLLISION REPAIR CENTRE
1, 6723, BELLY, D. Beckett
2, 7627, MAZE ANGEL, C. Emery
3, 5732, PRINCESS HEIDI, A. Suli
4, 3546, JOEY THE KID, S. Boody
5, VACANT
6, 68, FAT LADY’S MAGIC, L. Wisener
7, 8355, HE FLASH, L. Wisener
8, 557, BLACK MAGIC RYNO, L. Wisener
SELECTIONS: BELLY, PRINCESS HEIDI, MAZE ANGEL
Race 3 NOVICE 407M 7:36PM SKY 1
ROCKY FEED & SEED
1, 4644, AEROBIC SPRITE, A. Suli
2, 3551, MOONLIT EVENING, W. Pirie
3, 7185, TOUGH ELLE, A. Suli
4, 1, SEVERINE, L. McCarthy
5, 1752, MISS WILLIAMS, L. Wisener
6, 2324, MAGENTA GLOW, N. Jackson
7, 2221, SHE’S SNOWY, D. Taylor
8, 8167, FARMOR WATCH US, M. Brider
SELECTIONS: SHE’S SNOWY, MOONLIT EVENING, SEVERINE
Race 4 5th GRADE HEAT 1 407M 7:57PM SKY 1
NEWSXPRESS RICHARDSON ROAD
1, 7656, RIVERGUM SAL, A. Suli
2, 3621, CRAIG’S REGRET, D. Beckett
3, 4655, BIRMINGHAM LASS, W. Pirie
4, 2557, HERE COMES PAPPA, D. Raines
5, 2224, ORIENTAL OLLIE, K. Boody
6, 7734, SOCIALISER, C. Pollard
7, 4187, MUSIC MAESTRO, G. Weeding
8, 2556, JIGGLE NO WIGGLE, L. McCarthy
9, 7677, ANGRY JUICE, A. Harker
10, 4X87, DIESEL MAGIC, N. Patterson
SELECTIONS: CRAIG’S REGRET, ORIENTAL OLLIE, SOCIALISER
Race 5 5th GRADE HEAT 2 407M 8:15PM SKY 1
DYNAMIC ELECTRICAL
1, 4866, EL MANGOS, L. Wisener
2, 5764, JIMMY’S REWARD, L. McCarthy
3, 3545, PAUA OF BONDI, R. Weeding
4, 7585, DR. ZAYD, N. Jackson
5, 8444, PERFECT PARIS, K. Boody
6, 6478, CROWN XENA, A. Suli
7, 6674, PEPPA JEWEL, G. Weeding
8, 1866, PLAY WIN, T. Thorley
9, 3668, MISS MAIA, W. Pirie
10, 7867, BANJO BIG BOY, D. Raines
SELECTIONS: PLAY WIN, PAUA OF BONDI, PERFECT PARIS
Race 6 4th & 5th GRADE 510M 8:35PM SKY 1
SANDAL WELDING
1, 6355, SPEED ACTION, M. Bube
2, X561, ON THE BUSES, D. Taylor
3, 1546, DR. BRAELYN, N. Jackson
4, 8653, AVA SURPRISE, J. Kuhn
5, 5618, KLEMMER BANNER, T. Thorley
6, 6122, CUT THE TALK, D. Raines
7, 2517, LITTLE WENDY, T. Thorley
8, X543, VEGAS TALKS, D. Raines
SELECTIONS: LITTLE WENDY, ON THE BUSES, CUT THE TALK
Race 7 3rd & 4th GRADE 407M 8:55PM SKY 1
TAB
1, 8113, HOLLOW WORDS, K. Boody
2, 6611, FABTHOR, J. Kuhn
3, 7788, DUDE OF DUDS, A. Suli
4, 5443, DIGGER’S COVE, N. Jackson
5, 6361, SLICK SEVEN, D. Beckett
6, 7623, DUE TO SIZZLE, D. Beckett
7, 1263, KINATE, A. Svensen
8, 1856, JOHNNY HARKS, A. Harker
9, 5514, HAPPY PANTERA, M. Bube
10, 3285, LOVES ME NOT, K. Boody
SELECTIONS: HOLLOW WORDS, DUE TO SIZZLE, KINATE
Race 8 BEST 8 407M 9:15PM SKY 1
DINKY DI WEB DESIGN
1, 4774, RED JAMIE, A. Svensen
2, 1173, ANGRY ANGUS, C. Emery
3, 3162, SPECIAL SPEED, A. Harker
4, 2155, LONGHILL LAD, G. Weeding
5, 5627, BET ON BETTY, L. Wisener
6, 1518, REMEMBER COL, D. Beckett
7, 5144, REALLY ROYAL, D. Raines
8, 3281, SPEED TO BURN, D. Beckett
SELECTIONS: SPECIAL SPEED, REALLY ROYAL, REMEMBER COL
Race 9 5th GRADE HEAT 3 407M 9:32PM SKY 1
SKY RACING
1, 2852, WISE DECISIONS, D. Taylor
2, 6333, ERRATIC GEORGE, D. Beckett
3, 2432, INFRARED, N. Jackson
4, 2151, ELECTRON KEV, G. Weeding
5, 4322, SPRING HERE, C. Emery
6, 3557, WHAT SAY YOU, C. Pollard
7, 6366, SHEZA CODE BLUE, M. Bube
8, 6258, FARMOR WATCH IT, K. Boody
9, 3767, ARCHIE HARKS, A. Harker
10, 1677, BOWIE BEACH, M. Brider
SELECTIONS: WISE DECISIONS, ELECTRON KEV, INFRARED
Race 10 MASTERS 5th GRADE 407M 9:56PM SKY 1
GARRARD’S HORSE AND HOUND
1, 8762, NINETYMILE DONNY, R. Young
2, 2523, ROMAN SAND, D. Raines
3, 7231, CHARDONNAY MUM, A. Suli
4, 4234, AMBY’S DREAM, K. Boody
5, 3225, ELLIE GRACE, T. Thorley
6, 7385, MON MANNY BEACH, A. Suli
7, 3345, LA QUINTA, C. Pollard
8, 2124, GIRLS ON FIRE, C. Pollard
9, 4485, MISS WILDWEST, C. Pollard
10, 4X87, DIESEL MAGIC, N. Patterson
SELECTIONS: AMBY’S DREAM, ELLIE GRACE, GIRLS ON FIRE