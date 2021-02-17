Looking for a winner at Rocky’s greyhound meeting?
Race 1 MAIDEN HEAT 1 407M 6:37PM SKY 1
ROCKHAMPTON 1000
1,, LONE SHADOW, N. Bradford
2,, CALLA EBONY, A. Suli
3, 3653, TEXAS MOONSHINE, P. Payne
4,, CELEANA, A. Mcintosh
5, VACANT
6, 4324, SERENADE ME, R. Young
7, 4567, MAXIMUM IVY, D. Beckett
8, 3, SUNBURNT HARLEM, G. Cluse
SELECTIONS: CALLA EBONY, SUNBURNT HARLEM, CELEANA
Race 2 MAIDEN HEAT 2 7:00M SKY 1
ROCKHAMPTON 1000
1,, SUNBURNT ZARA, G. Cluse
2, 4753, LOVE YOU CRYSTAL, A. Boody
3, 6, WHEELHOUSE, D. Taylor
4, 5824, SUITE NITA, C. Emery
5, VACANT
6, 53, BRINDLE STYLE, J.Thompson
7, 8, LONE DANCER, K. Perrett
8,, PIXIE MY LOVE, A. Mcintosh
SELECTIONS: WHEELHOUSE, LOVE YOU CRYSTAL, BRINDLE STYLE
Race 3 NOVICE 407M 7:19PM SKY 1
TAB
1, 2342, ASTON CARUSO, A. Suli
2, 3521, FARMOR SALOONS, M. Brider
3, 4452, AFTER ALL, C. Pollard
4, 2217, CHEEKY THING, A. Suli
5, 8462, MOONLIT KRYSTAL, A. Svensen
6, 4322, WILLY EVE, G. Cluse
7, 5635, SUITE LEXIE, C. Emery
8, 5272, LUMEN SCAR, C. Pollard
9, 7536, LIGHTS OUT BENNY, T. Thorley
10, 8438, NANNY’S MAGIC, L. Wisener
SELECTIONS: ASTON CARUSO, WILLY EVE, LUMEN SCAR
Race 4 5th GRADE 407M 7:41PM SKY 1
DIPLOCK’S COLLISION REPAIR CENTRE
1, 4675, BUNYA BEAUTY, K. Perrett
2, 2654, BIRMINGHAM LASS, W. Pirie
3, 5655, MISS MAIA, W. Pirie
4, 2435, FINEST HOUR, J. Perrett
5, 4435, JOFFA’S MAYHEM, R. Young
6, 8766, PLAY WIN, A. Suli
7, 5883, CORDUROY, J. Thompson
8, 1533, FOR THE JUDGE, D. Taylor
SELECTIONS: MISS MAIA, CORDUROY, FOR THE JUDGE
Race 5 5th GRADE 407M 8:00PM SKY 1
ROCKY FEED & SEED
1, 1214, HURRICANE KING, C. Pollard
2, 4764, CHIEF’S PRIORITY, D. Taylor
3, 2115, RESERVED, J. Thompson
4, 5224, ERRATIC GEORGE, M. Bube
5, 4626, ARCHIE HARKS, A. Harker
6, 1614, RESERVATION, W. Boon
7, 6215, MOONLIT EVENING, W. Pirie
8, 4571, MEET MR. KOBE, A. Suli
9, 7447, HE FLASH, N. Jackson
10, 2666, INFRARED, N. Jackson
SELECTIONS: HURRICANE KING, RESERVATION, ERRATIC GEORGE
Race 6 4th GRADE 407M 8:20PM SKY 1
GARRARD’S HORSE AND HOUND
1, 8131, LOCO DINERO, R. Weeding
2, 2152, OVER TIME, D. Taylor
3, 1277, LINK HERE, A. Suli
4, 5153, KINATE, A. Svensen
5, 1136, ORIENTAL OLLIE, K. Boody
6, 4614, MERLIN’S MISSILE, A. Suli
7, 1325, LONGHILL LAD, G. Weeding
8, 5312, OPRAH SURE CAN, C. Pollard
SELECTIONS: LOCO DINERO, OVER TIME, OPRAH SURE CAN
Race 7 5th GRADE 510M 8:40PM SKY 1
DINKY DI WEB DESIGN
1, 7477, BLAZING PENSKE, C. Emery
2, 6515, GAERWEN BALE, J. Perrett
3, 4451, MY BRO BEACH, D. Taylor
4, 6832, ROCKSTAR LINCOLN, A. Suli
5, 2217, INGA APRIL, G. Cluse
6, 2334, SUPER REMI, A. Suli
7, 4423, LEKTRA DUDE, J. Thompson
8, 2243, DR. BRAELYN, N. Jackson
9, 6771, LOCK AND LOAD, C. Tory
10, 5546, HARA’S LOLA, C. Tory
SELECTIONS: MY BRO BEACH, ROCKSTAR LINCOLN, DR. BRAELYN
Race 8 BEST 8 407M 9:00PM SKY 1
NEWSXPRESS RICHARDSON ROAD
1, 1151, SKILLED, W. Boon
2, 5312, SPECIAL SPEED, A. Harker
3, 2211, MEXICALI JANE, G. Weeding
4, 4224, VELOCITY SUMMIT, W. Boon
5, 4113, KLEMMER BANNER, T. Thorley
6, 1443, CRAIG’S REGRET, D. Beckett
7, 2882, QUALIFIED, D. Beckett
8, 5215, DYNA SMOKEY, K. Boody
SELECTIONS: SKILLED, CRAIG’S REGRET, SPECIAL SPEED
Race 9 4th & 5th GRADE 407M 9:24PM SKY 1
SANDAL WELDING
1, 8753, CROWN XENA, J. Thompson
2, 2212, OFF BREAK, D. Taylor
3, 6522, CHOPPER’S CHANCE, N. Jackson
4, 3454, LONE COWBOY, K. Perrett
5, 4515, TUESDAY’S GONE, G. Weeding
6, 1311, UNTIL LATE, R. Weeding
7, 7561, SHEZA CODE BLUE, M. Bube
8, 5341, PAUA TO CONTROL, A. Suli
9, 3555, DR. ZAYD, N. Jackson
10, 7665, XERON BALE, J. Thompson
SELECTIONS: OFF BREAK, LONE COWBOY, UNTIL LATE
Race 10 MASTERS 5th GRADE 407M 9:39PM SKY 1
WENDY MULRY TRAVEL
1, 5211, DIGGER’S COVE, N. Jackson
2, 8563, ANGRY ANGUS, C. Emery
3, 1481, UNDER ADVICE, K. Perrett
4, 3322, IZY GOLD, K. Boody
5, VACANT
6, 7434, HAPPY PANTERA, M. Bube
7, 4873, RED JAMIE, A. Svensen
8, 3845, EL MANGOS, L. Wisener
SELECTIONS: DIGGER’S COVE, IZY GOLD, UNDER ADVICE